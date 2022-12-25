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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İlçe ilçe 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 06:53 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 06:54

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İlçe ilçe 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura sonuçları araştırılıyor. En çok Sosyal Konut İl Evim başvurusunun gerçekleştirildiği İstanbul'da kuralar için bekleyiş sürüyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçeleri için İstanbul TOKİ kura çekilişi gerçekleştirilecek. Kuralar sonrası vatandaşlar, TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi ekranına hemen erişebilecekler. 2+1 3+1 evler, sahiplerini bulacak. Vatandaşlar da TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İlçe ilçe 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı için vatandaşlar gün sayıyor. 1 milyondan fazla başvurunun yapıldığı Sosyal Konut İl Evim İstanbul 2+1 3+1 evleri için bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İlçe ilçe 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İlçe ilçe 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İlçe ilçe 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 21 Aralık 2022 Çarşamba Yozgat ve Artvin'de kura çekilişi gerçekleşecek. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İlçe ilçe 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

21 ARALIK – 13 OCAK TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

21 Aralık-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir, Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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