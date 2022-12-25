TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İlçe ilçe 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura sonuçları araştırılıyor. En çok Sosyal Konut İl Evim başvurusunun gerçekleştirildiği İstanbul'da kuralar için bekleyiş sürüyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçeleri için İstanbul TOKİ kura çekilişi gerçekleştirilecek. Kuralar sonrası vatandaşlar, TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi ekranına hemen erişebilecekler. 2+1 3+1 evler, sahiplerini bulacak. Vatandaşlar da TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…