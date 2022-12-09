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Haberler Yaşam TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022 İlçe ilçe Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?
Giriş Tarihi: 09.12.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 15:56

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022 İlçe ilçe Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde kura çekimi yapılacak ve 50 bin konutun sahibi belli olacak. Gazi yakınları, emekli, engelli ve genç başvuru yapanlarla birlikte normal başvuru yapanların kontenjanları belli olurken, en fazla başvurunun yapıldığı şehir olan İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri araştırılıyor. Toplam 8 milyondan fazla başvuru Sosyal Konut projesi için yapılırken, İstanbul için bu sayı 1 milyon üstündeydi. Peki, 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022 İlçe ilçe Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri için tüm gözler duyurulara çevrildi. ilçe Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplam 50 bin konut, hak sahiplerinin olacak. bu bağlamda TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu sorusu yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar…

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022 İlçe ilçe Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022 İlçe ilçe Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022 İlçe ilçe Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022 İlçe ilçe Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

Bu kapsamda 8 Aralık 2022 Perşembe (bugün) Aksaray ve Çankırı kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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