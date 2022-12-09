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Giriş Tarihi: 09.12.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 15:56

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022 İlçe ilçe Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde kura çekimi yapılacak ve 50 bin konutun sahibi belli olacak. Gazi yakınları, emekli, engelli ve genç başvuru yapanlarla birlikte normal başvuru yapanların kontenjanları belli olurken, en fazla başvurunun yapıldığı şehir olan İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri araştırılıyor. Toplam 8 milyondan fazla başvuru Sosyal Konut projesi için yapılırken, İstanbul için bu sayı 1 milyon üstündeydi. Peki, 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?