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Giriş Tarihi: 10.12.2022 23:03 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 23:03

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi ilçelerde? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve ilçeleri…

TOKİ İstanbul kura çekimi belirtilen ilçelerde yapılacak ve 50 bin konutun sahibi belli olacak. Başvuruda bulunmak isteyen ve TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ile ilçelerini öğrenmek isteyen binlerce vatandaş "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi ilçelerde?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere; kura çekimi kademeli olarak devam ediyor. Buna göre; TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi ilçelerde olacak? İşte 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve ilçeleri hakkında kapsamlı bilgiler.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi ilçelerde? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve ilçeleri…

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar devam ediyor. Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Tuzla gibi pek çok ilçe için kura çekimi yapılacak olup başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve ilçelerini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda; gözler TOKİ İstanbul kura çekimi tarihlerine çevrildi. Peki; TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi ilçelerde? İşte detaylar.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi ilçelerde? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve ilçeleri…

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi ilçelerde? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve ilçeleri…

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi ilçelerde? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve ilçeleri…

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi ilçelerde? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve ilçeleri…

8-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu.

4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.

8-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Tokat, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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