Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi ilçelerde? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve ilçeleri…

Giriş Tarihi: 10.12.2022 23:03 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 23:03

TOKİ İstanbul kura çekimi belirtilen ilçelerde yapılacak ve 50 bin konutun sahibi belli olacak. Başvuruda bulunmak isteyen ve TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ile ilçelerini öğrenmek isteyen binlerce vatandaş "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi ilçelerde?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere; kura çekimi kademeli olarak devam ediyor. Buna göre; TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi ilçelerde olacak? İşte 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve ilçeleri hakkında kapsamlı bilgiler.