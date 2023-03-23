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Haberler Yaşam İLK EVİM TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle! 23 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları listesi sorgulama e-devlet ekranı
Giriş Tarihi: 23.03.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 07:24

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle! 23 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları listesi sorgulama e-devlet ekranı

İlk Evim kura çekilişi İstanbul ile tamamlanıyor. TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı yayın izle ekranı ile takip ediliyor. 2+1 3+1 isim listesi netleşmeye başlarken arsa için tarih de belli oldu. Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde çekilecek çekilişler Tuzla ilçesi ile başladı. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları listesi sorgulama e-devlet ekranı ile kontrol ediliyor. Kura çekimi 23 Mart 2023 bugün aynı ilçede 29 bin 920 konut için sürüyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm detaylar…

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle! 23 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları listesi sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ İstanbul kura sonuçları Tuzla için belli olmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 50 bin konutun ayrıldığı İstanbul'da kura çekilişi sürüyor. Nisan ayında tamamlanacak tüm ilçeler için bekleyiş sürüyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları listesi sorgulama ekranı e-devlet üzerinden araştırılıyor. İşte, 23 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi isim listesi öğrenme ekranı…

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle! 23 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları listesi sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 19 NİSAN TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yayımlanan sosyal konut projesi takvimi kapsamında "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

Tuzla'da başlayan kuralar aynı ilçede 29 Mart tarihine kadar devam edecek.

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İLK EVİM TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle! 23 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları listesi sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 23 MART PERŞEMBE

TOKİ İstanbul kura çekilişi Tuzla ilçesi ile başladı. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

16-29 Mart tarihleri arasında 29 bin 920 konut Tuzla'da hak sahiplerini buluyor.

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle! 23 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları listesi sorgulama e-devlet ekranı

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle! 23 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları listesi sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ İSTANBUL ESENLER, BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY KURA TARİHLERİ 2023

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Çekiliş, Tuzla ilçesi ile başladı.

İşte diğer ilçelerde TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:

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