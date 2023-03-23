Haberler Yaşam İLK EVİM TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle! 23 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları listesi sorgulama e-devlet ekranı

Giriş Tarihi: 23.03.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 07:24

İlk Evim kura çekilişi İstanbul ile tamamlanıyor. TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı yayın izle ekranı ile takip ediliyor. 2+1 3+1 isim listesi netleşmeye başlarken arsa için tarih de belli oldu. Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde çekilecek çekilişler Tuzla ilçesi ile başladı. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları listesi sorgulama e-devlet ekranı ile kontrol ediliyor. Kura çekimi 23 Mart 2023 bugün aynı ilçede 29 bin 920 konut için sürüyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm detaylar…