Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi sorgulama: 2023 TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Esenler, Başakşehir) kura sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 11.04.2023 00:53 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 00:55

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi sorgulama: 2023 TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Esenler, Başakşehir) kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Esenler, Başakşehir) kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. Bilindiği üzere başvuru rekoru kırılan megakentte 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan tarihinde resmen başladı ve 19 Nisan 2023 tarihine kadar bu heyecan verici süreç devam edecek. Hal böyleyken "2023 TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları açıklandı mı, başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, isim listesi yayınlandı mı?" soruları yanıt arıyor. İşte 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi sorgulama ekranı…