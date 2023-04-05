Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı yayın ve sorgulama ekranı: İşte 2023 TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir İstanbul kura çekimi isim listesi sonuç sorgula!

Giriş Tarihi: 05.04.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 06:35

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı yayın ve sorgulama ekranı: İşte 2023 TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir İstanbul kura çekimi isim listesi sonuç sorgula!

TOKİ İstanbul kura çekimi devam ederken e-Devlet sistemi üzerinden gün içerisinde sonuç sorgulama ekranı defalarca başvuruda bulunanlar tarafınca ziyaret ediliyor. Bilindiği üzere başvuru rekoru kırılan megakentte 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Bu noktada ise "TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları açıklandı mı, başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, isim listesi yayınlandı mı?" soruları yanıt arıyor. İşte 2023 TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi sorgulama ekranı…