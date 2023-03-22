Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları e-Devlet TIKLA SORGULA | TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları ve Tuzla isim listesi açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 22.03.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 08:07

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları e-Devlet TIKLA SORGULA | TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları ve Tuzla isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı, binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Megakentte 1 milyon 519 bin 300 kişinin başvurusunu gerçekleştirdiği sosyal konut projesinin kuraları 19 Nisan tarihine kadar devam edecek. Tuzla, Çatalca, Silivri Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler için tarihler bir bir duyurulmuştu. Bu noktada ise "Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve kuralara ilişkin tüm gelişmeler.