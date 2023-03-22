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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları e-Devlet TIKLA SORGULA | TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları ve Tuzla isim listesi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 22.03.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 08:07

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları e-Devlet TIKLA SORGULA | TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları ve Tuzla isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı, binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Megakentte 1 milyon 519 bin 300 kişinin başvurusunu gerçekleştirdiği sosyal konut projesinin kuraları 19 Nisan tarihine kadar devam edecek. Tuzla, Çatalca, Silivri Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler için tarihler bir bir duyurulmuştu. Bu noktada ise "Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve kuralara ilişkin tüm gelişmeler.

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları e-Devlet TIKLA SORGULA | TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları ve Tuzla isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları için kritik süreç resmen başladı. Geçtiğimiz hafta megakent kapsamında gerçekleşecek olan projenin kuralarına başlandı. 19 Nisan tarihine kadar sürecek olan bu süreçte başvuruda bulunan vatandaşlar "TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı" araştırmasına çıktı. Kuralar Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler olarak ilçe ilçe gerçekleşecek. Peki, Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları e-Devlet TIKLA SORGULA | TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları ve Tuzla isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmeye devam ediyor.

Tuzla'da başlayan kuralar devam ediyor...

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TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları e-Devlet TIKLA SORGULA | TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları ve Tuzla isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İLE TAKİP EDİLİYOR!

TOKİ İstanbul kura çekimi bugün Tuzla ile başladı. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

29 bin 920 konut Tuzla'da hak sahiplerini buluyor.

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları e-Devlet TIKLA SORGULA | TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları ve Tuzla isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi başladı. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları e-Devlet TIKLA SORGULA | TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları ve Tuzla isim listesi açıklandı mı?

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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