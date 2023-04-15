Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi sürecinde sona gelindi! TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Esenler, Başakşehir) kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 15.04.2023 22:48 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 22:49

TOKİ İstanbul kura çekimi sürecinde sona gelindi! TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Esenler, Başakşehir) kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Esenler, Başakşehir) kura çekimi sürecinde sona yaklaşıldı. Başvurulara adeta rekor kırılan megakentte 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Hal böyleyken ise "2023 TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları açıklandı mı, başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır, isim listesi yayınlandı mı?" soruları binlerce başvuruda bulunan tarafından yanıt arıyor. İşte 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile isim listesi sorgulama ekranı…