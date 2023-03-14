Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi tarihli takvimi ilçe ilçe açıklandı! 2023 İlk Evim 50 bin konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 14.03.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 07:43

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihli takvimi ilçe ilçe açıklandı! 2023 İlk Evim 50 bin konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlk Evim 250 bin sosyal konut projesinde İstanbul için çekiliş tarihi son dakika duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan takvime göre, TOKİ İstanbul kura çekimi bu hafta başlayacak. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri için çekilecek kuraların takvimi ilçe ilçe belli oldu. 50 bin konut için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesi Toplu Konut İdaresi tarafından açıklanırken merakla beklenen kura tarihi de netlik kazandı. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, çekimler ne zaman başlıyor? İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi ve 2+1 3+1 isim listesi sorgulama sayfası…