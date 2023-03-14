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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi tarihli takvimi ilçe ilçe açıklandı! 2023 İlk Evim 50 bin konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 07:43

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihli takvimi ilçe ilçe açıklandı! 2023 İlk Evim 50 bin konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlk Evim 250 bin sosyal konut projesinde İstanbul için çekiliş tarihi son dakika duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan takvime göre, TOKİ İstanbul kura çekimi bu hafta başlayacak. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri için çekilecek kuraların takvimi ilçe ilçe belli oldu. 50 bin konut için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesi Toplu Konut İdaresi tarafından açıklanırken merakla beklenen kura tarihi de netlik kazandı. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, çekimler ne zaman başlıyor? İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi ve 2+1 3+1 isim listesi sorgulama sayfası…

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihli takvimi ilçe ilçe açıklandı! 2023 İlk Evim 50 bin konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura tarihi takvimi son dakika açıklandı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekilişi isim listesi için sorgulamalar başladı. Noter huzurunda yapılan çekilişlerde hak sahibi isim listesi Toplu Konut İdaresi resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Öte yandan uzun zamandır araştırılan TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt buldu. Yayınlanan takvime göre, 50 bin sosyal konut bu hafta başlayan çekilişlerle hak sahiplerini bulacak. Peki, 2023 İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihli takvimi ilçe ilçe açıklandı! 2023 İlk Evim 50 bin konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA: İLK EVİM'DE 250 BİN KURA ÇEKİMLERİ İSTANBUL İLE SON BULUYOR!

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurasında sıra İstanbul'a geldi. İstanbul için kura çekilişlerinin yapılacağı tarih açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimini paylaştı.

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TOKİ İstanbul kura çekimi tarihli takvimi ilçe ilçe açıklandı! 2023 İlk Evim 50 bin konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakan Kurum, açıklamasında ''İlk Evim'de İSTANBUL zamanı! 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Peki, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri'de TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihli takvimi ilçe ilçe açıklandı! 2023 İlk Evim 50 bin konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞTE İLÇE İLÇE TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Çekiliş, Tuzla ilçesi ile başlayacak.

İşte ilçe ilçe TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihli takvimi ilçe ilçe açıklandı! 2023 İlk Evim 50 bin konut TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

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