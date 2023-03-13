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Haberler Yaşam İLK EVİM TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023 belli oldu! TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 50 bin konut kura tarihleri
Giriş Tarihi: 13.03.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 14:17

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023 belli oldu! TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 50 bin konut kura tarihleri

İlk Evim İstanbul çekilişi için tarih son dakika belli oldu. Bakan Murat Kurum'un paylaştığı tarihlere göre bu hafta TOKİ İstanbul kura çekimi başlıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde çekilecek kuralarda ilçe ilçe takvim belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte 50 bin konut için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin belli olması arından kura tarihi de açıklandı. TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, çekimler ne zaman başlıyor soruları yanıt buldu. İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama adımları…

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023 belli oldu! TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 50 bin konut kura tarihleri

TOKİ İstanbul kura tarihi 2023 son dakika açıklandı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekilişi isim listesi adım adım belli olacak. Toplu Konut İdaresi resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak noter huzurunda gerçekleşen çekilişlerde isim listesi ekrana yansıyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları takvimin başından bu yana yanıt arıyordu. 50 bin sosyal konut hak sahibi ile buluşuyor. Peki, İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, detaylar…

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023 belli oldu! TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 50 bin konut kura tarihleri

SON DAKİKA: İLK EVİM'DE 250 BİN KURA ÇEKİMLERİ İSTANBUL İLE SON BULUYOR!

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurasında sıra İstanbul'a geldi. İstanbul için kura çekilişlerinin yapılacağı tarih açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimini paylaştı.

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İLK EVİM TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023 belli oldu! TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 50 bin konut kura tarihleri

Bakan Kurum, açıklamasında ''İlk Evim'de İSTANBUL zamanı! 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Peki, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri'de TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak?

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023 belli oldu! TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 50 bin konut kura tarihleri

İŞTE İLÇE İLÇE TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Çekiliş, Tuzla ilçesi ile başlayacak.

İşte ilçe ilçe TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023 belli oldu! TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 50 bin konut kura tarihleri

16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

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