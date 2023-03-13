İLK EVİM TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023 belli oldu! TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 50 bin konut kura tarihleri

İlk Evim İstanbul çekilişi için tarih son dakika belli oldu. Bakan Murat Kurum'un paylaştığı tarihlere göre bu hafta TOKİ İstanbul kura çekimi başlıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde çekilecek kuralarda ilçe ilçe takvim belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte 50 bin konut için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin belli olması arından kura tarihi de açıklandı. TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, çekimler ne zaman başlıyor soruları yanıt buldu. İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama adımları…