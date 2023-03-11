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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023: İlk Evim (2+1, 3+1) TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.03.2023 22:33 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 22:33

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023: İlk Evim (2+1, 3+1) TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İlk Evim sosyal konut projesinde 250 bin ev hak sahiplerini bulmaya devam ediyor. TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi bekleniyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde çekilecek kura tarihleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından adaylar ile paylaşılıyor. İstanbul'da başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler listesi belli olurken TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Engelli, emekli ve genç kategorilerinde gerçekleşecek kura çekilişi bekleniyor. İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama hakkında merak edilenler…

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023: İlk Evim 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 takvimi araştırılıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekilişi isim listesi beklenirken başvurusu kabul edilenler belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarafından paylaşılan detaylar gündemdeki yerini aldı. Başvuru listesinin belirlenmesiyle birlikte TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak araştırmaları hız kazandı. İşte, İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi hakkında merak edilenler...

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023: İlk Evim 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi.

İstanbul ve kalan diğer iller için kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. TOKİ İstanbul kura tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023: İlk Evim 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023: İlk Evim 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden İstanbul konut başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesini yayınladı.

Böylece Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca ve Silivri ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu.

ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

SİLİVRİ TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023: İlk Evim 2+1, 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ve gazi, emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Öte yandan Çatalca ve Silivri ilçelerinde yapılacak konutlar için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler açıklandı.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İstanbul konut kurasına katılmaya hak kazandı.

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