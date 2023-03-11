TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023: İlk Evim (2+1, 3+1) TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İlk Evim sosyal konut projesinde 250 bin ev hak sahiplerini bulmaya devam ediyor. TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi bekleniyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde çekilecek kura tarihleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından adaylar ile paylaşılıyor. İstanbul'da başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler listesi belli olurken TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Engelli, emekli ve genç kategorilerinde gerçekleşecek kura çekilişi bekleniyor. İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama hakkında merak edilenler…