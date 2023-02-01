Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi 2023 tarihi son dakika açıklaması bekleniyor! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman?

Giriş Tarihi: 01.02.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 07:32

TOKİ İstanbul kura çekimi 2023 tarihi son dakika açıklaması bekleniyor! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi için gözler gelecek son dakika açıklamasında. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde gerçekleşecek olan dev projede 50 bin konut, bu kurayla beraber sahiplerini bulacak. 1 milyonu aşkın kişinin başvuruda bulunduğu bilinirken bu noktada ise "TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları (isim listesi) sorgulama ekranı.