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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi 2023 tarihi son dakika açıklaması bekleniyor! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.02.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 07:32

TOKİ İstanbul kura çekimi 2023 tarihi son dakika açıklaması bekleniyor! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi için gözler gelecek son dakika açıklamasında. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde gerçekleşecek olan dev projede 50 bin konut, bu kurayla beraber sahiplerini bulacak. 1 milyonu aşkın kişinin başvuruda bulunduğu bilinirken bu noktada ise "TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları (isim listesi) sorgulama ekranı.

TOKİ İstanbul kura çekimi 2023 tarihi son dakika açıklaması bekleniyor! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman?

TOKİ İstanbul kura çekimi merakla bekleniyor. 7. Etap takvimi ile beraber 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında çekilecek kuralar il il belli olmuştu. Halen megakentteki projeye ilişkin kuranın yapılacağı tarih bilinmezken gün içerisinde çokça kez "TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman? İşte detaylar.

TOKİ İstanbul kura çekimi 2023 tarihi son dakika açıklaması bekleniyor! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi 2023 tarihi son dakika açıklaması bekleniyor! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul kura çekimi 2023 tarihi son dakika açıklaması bekleniyor! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi 2023 tarihi son dakika açıklaması bekleniyor! TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman?

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

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