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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023: TOKİ İstanbul kura sonuçları Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri isim listesi ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.03.2023 23:46 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 23:46

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023: TOKİ İstanbul kura sonuçları Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura çekimi Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri için tek tek sorgulanıyor. Yaşanan deprem felaketi ardından ara verilen TOKİ sosyal konut hak sahibi belirleme kuraları devam ediyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir soruları yanıt arıyor. Emekli, engelli, genç gibi kategorilerde çekilecek kuralar için geri sayım başladı. İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda bulunan adaylar İstanbul'da başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler listesinden isimlerini sorgulamaya başladı. Peki, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli oldu mu? İşte, kura takviminde son durum gelişmeleri…

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023: TOKİ İstanbul kura sonuçları Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 için araştırmalar devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekilişi isim listesi bekleniyor. 2+1 3+1 konutlarda sonuç tarihi sorgulanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından güncellenen takvimde illerde bir bir isimler belirleniyor. TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarafından paylaşılan detaylar takip ediliyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023: TOKİ İstanbul kura sonuçları Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri isim listesi ne zaman açıklanacak?

2023 TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi.

İstanbul ve kalan diğer iller için kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. TOKİ İstanbul kura tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023: TOKİ İstanbul kura sonuçları Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023: TOKİ İstanbul kura sonuçları Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden İstanbul konut başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesini yayınladı.

Böylece Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca ve Silivri ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu.

ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

SİLİVRİ TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023: TOKİ İstanbul kura sonuçları Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri isim listesi ne zaman açıklanacak?

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ve gazi, emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Öte yandan Çatalca ve Silivri ilçelerinde yapılacak konutlar için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler açıklandı.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İstanbul konut kurasına katılmaya hak kazandı.

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