TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi 2023: TOKİ İstanbul kura sonuçları Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura çekimi Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri için tek tek sorgulanıyor. Yaşanan deprem felaketi ardından ara verilen TOKİ sosyal konut hak sahibi belirleme kuraları devam ediyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir soruları yanıt arıyor. Emekli, engelli, genç gibi kategorilerde çekilecek kuralar için geri sayım başladı. İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda bulunan adaylar İstanbul'da başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler listesinden isimlerini sorgulamaya başladı. Peki, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli oldu mu? İşte, kura takviminde son durum gelişmeleri…