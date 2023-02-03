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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 03.02.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 07:44

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 1 milyonu aşkın vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde 7. Etap kuraları çekiliyor. Megakentte ev sahibi olmanın hayaliyle projeye başvuran kişiler ise İstanbul kuraları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura tarihleri açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde 50 bin konutun hak sahibi noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekiliş ile belirlenecek. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve başvuru sonuçları isim listesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tarihi proje kapsamında megakentin Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde inşa edilecek konut sayısı 50 bin olarak belirlenmişti. 2+1 3+1 seçenekli konutlar için 1 milyonu aşkın kişinin başvuruda bulunduğu bilinirken ''TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. 250 bin sosyal konutun hak sahipleri canlı yayında gerçekleşen kuralar ile belirlenmeye devam ederken 81 ilin çekilişi Mart ayında sona erecek. İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılı bilgiler.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

1-8 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

TOKİ kura tarihleri 7. etap açıklandı:

1 Şubat Çanakkale 1290 konut

1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut

4 Şubat Uşak 1050 konut

5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut

7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut

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