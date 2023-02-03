Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 03.02.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 07:44

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 1 milyonu aşkın vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde 7. Etap kuraları çekiliyor. Megakentte ev sahibi olmanın hayaliyle projeye başvuran kişiler ise İstanbul kuraları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura tarihleri açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde 50 bin konutun hak sahibi noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekiliş ile belirlenecek. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, başvuru sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.