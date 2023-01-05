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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: 2+1 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 05.01.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 07:44

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: 2+1 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yapılan son açıklamaya göre; 5. etap kura takvimi ile 2023 Ocak ayında kurası çekilecek iller belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı da bu bakımdan en sık araştırılan konuların başında geliyor. Haftalık olarak açıklanan kura takvimine göre; TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2+1 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: 2+1 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı yeni günde de araştırma konusu oldu. Milyonlarca başvuru alınırken haftalık olarak açıklanan takvime göre; kura çekimi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. 2023 Ocak ayında kurası çekilecek iller de geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki; TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: 2+1 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: 2+1 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: 2+1 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: 2+1 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan iller çekildi.

5. etap kura takvimi ile 2023 Ocak ayında kurası çekilecek iller belli oldu!

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