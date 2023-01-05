Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: 2+1 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama

Giriş Tarihi: 05.01.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 07:44

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023: 2+1 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yapılan son açıklamaya göre; 5. etap kura takvimi ile 2023 Ocak ayında kurası çekilecek iller belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı da bu bakımdan en sık araştırılan konuların başında geliyor. Haftalık olarak açıklanan kura takvimine göre; TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2+1 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar.