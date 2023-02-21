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Haberler Yaşam TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİNE HAK KAZANANLAR | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi
Giriş Tarihi: 21.02.2023 01:59 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 03:23

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİNE HAK KAZANANLAR | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve iptal edilenler isim listesi erişime açıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde TOKİ İstanbul kura çekimi için heyecan dorukta. İlk Evim projesi ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde 2+1 3+1 seçenekli 50 bin konut yapılacak. Sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar, TOKİ İstanbul kura sonuçları için geri sayıma geçerken konut başvuruları ile ilgili açıklama geldi. Toplu Konut İdaresi, resmi internet sitesi üzerinden TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesini yayınladı. Böylece kuraya hak kazananlar belli oldu. İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler Avrupa Yakası TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi…

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİNE HAK KAZANANLAR | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi

TOKİ İstanbul konut başvurusu yapanlar dikkat! TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar ve reddedilenler isim listesi yayınlandı. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk iş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri noter huzurunda ve canlı yayında belirleniyor. Bu noktada 1 milyonu aşkın başvurunun yapıldığı TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri merakla bekleniyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken Toplu Konut İdaresi, resmi internet sayfası üzerinden TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı. Böylece Avrupa Yakası'nda yer alan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kuraya katılmaya hak kazananlar belli oldu. İşte, 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler Avrupa Yakası TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi…

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİNE HAK KAZANANLAR | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden İstanbul konut başvurusu iptal edilenlerin isim listesini yayınladı.

Böylece Avrupa Yakası'nda yer alan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİNE HAK KAZANANLAR | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ve gazi, emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İstanbul konut kurasına katılmaya hak kazandı.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ŞEHİT VE GAZİ BAŞVURULARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ENGELLİ BAŞVURULARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN EMEKLİ BAŞVURULARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN GENÇ BAŞVURULARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN DİĞER BAŞVURULAR

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİNE HAK KAZANANLAR | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİNE HAK KAZANANLAR | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il yapılıyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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