TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİNE HAK KAZANANLAR | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ve gazi, emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İstanbul konut kurasına katılmaya hak kazandı.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ŞEHİT VE GAZİ BAŞVURULARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ENGELLİ BAŞVURULARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN EMEKLİ BAŞVURULARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN GENÇ BAŞVURULARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN DİĞER BAŞVURULAR