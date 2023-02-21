TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİNE HAK KAZANANLAR | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve iptal edilenler isim listesi erişime açıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde TOKİ İstanbul kura çekimi için heyecan dorukta. İlk Evim projesi ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde 2+1 3+1 seçenekli 50 bin konut yapılacak. Sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar, TOKİ İstanbul kura sonuçları için geri sayıma geçerken konut başvuruları ile ilgili açıklama geldi. Toplu Konut İdaresi, resmi internet sitesi üzerinden TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesini yayınladı. Böylece kuraya hak kazananlar belli oldu. İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler Avrupa Yakası TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi…