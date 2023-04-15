Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi sorgulama: İlk Evim TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi canlı izle

Giriş Tarihi: 15.04.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 07:37

İlk Evim kura sonuçları e devlet sorgulama ekranı yayında. TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi takip edilmeye devam ediyor. Tuzla, Çatalca, Silivri'de tamamlanan kura listesi bu kez Avrupa Yakası için araştırılıyor. TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi canlı izle ekranı 15 Nisan bugün araştırılmaya başladı. Genç, emekli, engelli gibi kategorilerde çekilen kuraların ardından sonuçlar sistemde yerini alıyor. Toplamda 50 bin konutun hak sahipleri ile buluşacağı İstanbul TOKİ çekilişi 19 Nisan tarihine kadar devam edecek. İşte, TOKİ İstanbul kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi öğrenme ekranı…