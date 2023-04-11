İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi canlı yayında! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, engelli, emekli Arnavutköy, Başakşehir, Esenler sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi gündemdeki yerini koruyor. Mega kentin kuralarında sona yaklaşılırken heyecan dorukta. Tuzla, Çatalca, Silivri'de tamamlanan kura listesi ardından Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi canlı izle ekranı ile takip ediliyor. İlk Evim İstanbul sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden öğrenilmeye başladı. TOKİ İstanbul kura çekimi genç, engelli, emekli sonuçları Avrupa Yakası'nda 19 Nisan tarihine kadar belli olmaya devam edecek. Toplamda 50 bin konut hak sahipleri ile buluşuyor. İşte, TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF sorgulama…