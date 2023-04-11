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Haberler Yaşam İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi canlı yayında! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, engelli, emekli Arnavutköy, Başakşehir, Esenler sonuçları sorgulama e-devlet ekranı
Giriş Tarihi: 11.04.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 07:59

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi canlı yayında! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, engelli, emekli Arnavutköy, Başakşehir, Esenler sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi gündemdeki yerini koruyor. Mega kentin kuralarında sona yaklaşılırken heyecan dorukta. Tuzla, Çatalca, Silivri'de tamamlanan kura listesi ardından Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi canlı izle ekranı ile takip ediliyor. İlk Evim İstanbul sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden öğrenilmeye başladı. TOKİ İstanbul kura çekimi genç, engelli, emekli sonuçları Avrupa Yakası'nda 19 Nisan tarihine kadar belli olmaya devam edecek. Toplamda 50 bin konut hak sahipleri ile buluşuyor. İşte, TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF sorgulama…

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi canlı yayında! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, engelli, emekli Arnavutköy, Başakşehir, Esenler sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ İstanbul kura listesi Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde tamamlanmaya devam ediyor. Avrupa Yakası üzerinde üç ilçede konumlandırılacak 28 bin 340 konut için TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında. İlk Evim İlk İş Yerim projesi mega kentte gerçekleşen kuralar ardından ilk adımını tamamlayacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi sorgulama e devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden devam ediyor. İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları genç, engelli, emekli isim listesi…

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi canlı yayında! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, engelli, emekli Arnavutköy, Başakşehir, Esenler sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.

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İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi canlı yayında! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, engelli, emekli Arnavutköy, Başakşehir, Esenler sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi canlı yayında! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, engelli, emekli Arnavutköy, Başakşehir, Esenler sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi takip ediliyor:

Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin resmi Youtube adresine ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi canlı yayında! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, engelli, emekli Arnavutköy, Başakşehir, Esenler sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.

Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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