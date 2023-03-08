Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 çekiliş sorgulama: TOKİ İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura çekimi tarihleri
Giriş Tarihi: 08.03.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 22:25

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 çekiliş sorgulama: TOKİ İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura çekimi tarihleri

TOKİ İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura çekimi tarihleri araştırılmaya devam ediyor. 250 bin sosyal konut kurası deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından devam etmeye başladı. TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 sorgulama işlemleri beklenirken 2+1 3+1 isim listesi ilçe ilçe araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi tarafından paylaşılan İlk Evim konut başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler listesi de kura çekilişi öncesi adaylar ile paylaşıldı. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, belli oldu mu? İşte, TOKİ İstanbul kura çekilişleri takvimi ve son durum hakkında merak edilenler…

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 çekiliş sorgulama: TOKİ İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura çekimi tarihleri

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tuzla, Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy 2+1 3+1 isim listesi ilçe ilçe araştırılırken sosyal konut projesinde verilen aranın ardından yeniden çekilişlere dönüldü. TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu gibi sorular yanıt arıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarafından yapılan açıklamada çekilişlerin Mart ayına kadar devam edeceği açıklanmıştı. Ancak arayla birlikte takvimde gecikmeler meydana geldi. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişleri ne zaman? İşte, detaylar…

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN GERİ SAYIM!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından yayımlanan İlk Evim sosyal konut kura takvimi güncellendi. TOKİ İstanbul kura tarihi takvim üzerinde sorgulanıyor. İşte, son bilgiler...

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 çekiliş sorgulama: TOKİ İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura çekimi tarihleri

2023 TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası il il gerçekleştiriliyor.

İstanbul kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı ise henüz bilinmiyor. TOKİ İstanbul kura tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 çekiliş sorgulama: TOKİ İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura çekimi tarihleri

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 çekiliş sorgulama: TOKİ İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura çekimi tarihleri

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden İstanbul konut başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesini yayınladı.

Böylece Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca ve Silivri ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu.

ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

SİLİVRİ TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 çekiliş sorgulama: TOKİ İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura çekimi tarihleri

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ve gazi, emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Öte yandan Çatalca ve Silivri ilçelerinde yapılacak konutlar için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler açıklandı.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İstanbul konut kurasına katılmaya hak kazandı.

SON DAKİKA