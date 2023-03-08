TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 çekiliş sorgulama: TOKİ İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura çekimi tarihleri

TOKİ İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura çekimi tarihleri araştırılmaya devam ediyor. 250 bin sosyal konut kurası deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından devam etmeye başladı. TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 sorgulama işlemleri beklenirken 2+1 3+1 isim listesi ilçe ilçe araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi tarafından paylaşılan İlk Evim konut başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler listesi de kura çekilişi öncesi adaylar ile paylaşıldı. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, belli oldu mu? İşte, TOKİ İstanbul kura çekilişleri takvimi ve son durum hakkında merak edilenler…