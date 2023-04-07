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Haberler Yaşam TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE: Arnavutköy, Başakşehir Esenler İstanbul TOKİ kura isim listesi e devlet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 07.04.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 07:53

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE: Arnavutköy, Başakşehir Esenler İstanbul TOKİ kura isim listesi e devlet sorgulama sayfası

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi e devlet sorgulama ekranı araştırılıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası kuralar ertelenmişti. Çatalca, Silivri ve Tuzla İstanbul TOKİ kura listesi paylaşılmıştı. Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda devam eden kuralar 19 Nisan'da sona erecek. Bu noktada TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. 250 bin Sosyal Konut kuraları böylece sona ermekte. 7 Kasım'da başlayan kura macerası sona eriyor. İşte Arnavutköy, Başakşehir Esenler İstanbul TOKİ kura çekimi isim listesi e devlet sorgulama

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE: Arnavutköy, Başakşehir Esenler İstanbul TOKİ kura isim listesi e devlet sorgulama sayfası

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. 28 bin 340 konut hak sahibi için kuralar devam ediyor. 250 bin konutun en son kura çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Bu noktada Toki İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı araştırılmakta. Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında yapılmakta. İşte TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları isim listesi

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE: Arnavutköy, Başakşehir Esenler İstanbul TOKİ kura isim listesi e devlet sorgulama sayfası

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.

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TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE: Arnavutköy, Başakşehir Esenler İstanbul TOKİ kura isim listesi e devlet sorgulama sayfası

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE: Arnavutköy, Başakşehir Esenler İstanbul TOKİ kura isim listesi e devlet sorgulama sayfası

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi takip ediliyor:

Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin resmi Youtube adresine ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE: Arnavutköy, Başakşehir Esenler İstanbul TOKİ kura isim listesi e devlet sorgulama sayfası

TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.

Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

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