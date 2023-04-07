TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE: Arnavutköy, Başakşehir Esenler İstanbul TOKİ kura isim listesi e devlet sorgulama sayfası

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. 28 bin 340 konut hak sahibi için kuralar devam ediyor. 250 bin konutun en son kura çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Bu noktada Toki İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı araştırılmakta. Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında yapılmakta. İşte TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları isim listesi