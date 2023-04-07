TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE: Arnavutköy, Başakşehir Esenler İstanbul TOKİ kura isim listesi e devlet sorgulama sayfası

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi e devlet sorgulama ekranı araştırılıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası kuralar ertelenmişti. Çatalca, Silivri ve Tuzla İstanbul TOKİ kura listesi paylaşılmıştı. Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda devam eden kuralar 19 Nisan'da sona erecek. Bu noktada TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. 250 bin Sosyal Konut kuraları böylece sona ermekte. 7 Kasım'da başlayan kura macerası sona eriyor. İşte Arnavutköy, Başakşehir Esenler İstanbul TOKİ kura çekimi isim listesi e devlet sorgulama