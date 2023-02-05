Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli mi?

Giriş Tarihi: 05.02.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 08:25

TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli mi?

Sosyal konut kura takviminde İstanbul kurası sorgulanıyor. Adım adım tamamlanan 250 bin konutluk projenin 50 bin konutu Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde inşa edilecek. TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Bakan Kurum'un aktardığına göre 2023 Mart ayı itibarıyla tamamlanacak süreçte tarihler haftalık olarak güncelleniyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim sorgulama hangi tarihte? İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi hakkında merak edilenler…