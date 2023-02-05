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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 05.02.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 08:25

TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli mi?

Sosyal konut kura takviminde İstanbul kurası sorgulanıyor. Adım adım tamamlanan 250 bin konutluk projenin 50 bin konutu Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde inşa edilecek. TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Bakan Kurum'un aktardığına göre 2023 Mart ayı itibarıyla tamamlanacak süreçte tarihler haftalık olarak güncelleniyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, 2+1 3+1 isim sorgulama hangi tarihte? İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi hakkında merak edilenler…

TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli mi?

TOKİ İstanbul kura tarihleri takvim üzerinde sorgulanmaya devam ediyor. Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri 2+1 3+1 kura sonucu sorgulama işlemleri bekleniyor. Toplamda 50 bin konutun hak sahiplerini bulacağı hak sahipliği belirleme kurası için geri sayım başladı. TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu. 2023 İlk Evim İlk İş Yerim projesi kura takvimi kapsamında araştırmalar hız kazandı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, detaylar…

TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli mi?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli mi?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli mi?

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli mi?

5-14 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

İşte yeni TOKİ kura tarihleri:

5-6 Şubat: Kütahya

6-13 Şubat: İzmir

7-8 Şubat: Afyonkarahisar

11 Şubat: Edirne

12 Şubat: Kırklareli

13-14 Şubat: Tekirdağ

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