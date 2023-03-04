TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023

TOKİ Sosyal konut projesinde tarihler bekleniyor. İstanbul da o iller arasında. Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy kura çekilişi isim listesi tek tek sorgulanmaya başladı. Başvuruda bulunan adaylar TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte soruları yanıt arıyor. Yüzyılın felaketi olarak görülen deprem felaketi ardından çekiliş takvimine ara verilirken başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin listesi de yayımlandı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 son durum…