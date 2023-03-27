CANLI TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama: 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi 2+1 3+1 isim listesi e-devlet ekranında!

TOKİ kura çekimi İstanbul ile tamamlanacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı bugün de gündemdeki yerini aldı. 2+1 3+1 isim listesi netleşmeye başlarken arsa çekilişi de bugün başlıyor. Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde çekilecek kuralar Tuzla ilçesi ile başladı ve devam ediyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuçları e-devlet sorgulama linki ile araştırılmaya başladı. Canlı kura çekimi 27 Mart 2023 ekranı takip edilmeye başladı. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, tüm detaylar…