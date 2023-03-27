CANLI TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama: 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi 2+1 3+1 isim listesi e-devlet ekranında!

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.