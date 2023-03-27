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Haberler Yaşam CANLI TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama: 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi 2+1 3+1 isim listesi e-devlet ekranında!
Giriş Tarihi: 27.03.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 07:34

CANLI TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama: 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi 2+1 3+1 isim listesi e-devlet ekranında!

TOKİ kura çekimi İstanbul ile tamamlanacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı bugün de gündemdeki yerini aldı. 2+1 3+1 isim listesi netleşmeye başlarken arsa çekilişi de bugün başlıyor. Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde çekilecek kuralar Tuzla ilçesi ile başladı ve devam ediyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuçları e-devlet sorgulama linki ile araştırılmaya başladı. Canlı kura çekimi 27 Mart 2023 ekranı takip edilmeye başladı. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, tüm detaylar…

CANLI TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama: 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi 2+1 3+1 isim listesi e-devlet ekranında!

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama Tuzla isim listesi ile araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 50 bin konutun ayrıldığı İstanbul'da arsa çekilişi de başlıyor. Nisan ayı itibarıyla tamamlanacak çekilişin ardından kura adımı tamamlanmış olacak. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları listesi e-devlet üzerinden öğrenilebilir. İşte, 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları listesi...

CANLI TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama: 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi 2+1 3+1 isim listesi e-devlet ekranında!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 19 NİSAN TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yayımlanan sosyal konut projesi takvimi kapsamında "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

Tuzla'da başlayan kuralar aynı ilçede 29 Mart tarihine kadar devam edecek.

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CANLI TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama: 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi 2+1 3+1 isim listesi e-devlet ekranında!

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 27 MART PAZARTESİ

TOKİ İstanbul kura çekilişi Tuzla ilçesi ile başladı. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

16-29 Mart tarihleri arasında 29 bin 920 konut Tuzla'da hak sahiplerini buluyor.

CANLI TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama: 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi 2+1 3+1 isim listesi e-devlet ekranında!

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.

CANLI TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama: 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi 2+1 3+1 isim listesi e-devlet ekranında!

TOKİ İSTANBUL ESENLER, BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY KURA TARİHLERİ 2023

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Çekiliş, Tuzla ilçesi ile başladı.

İşte diğer ilçelerde TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:

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