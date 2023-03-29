Haberler Yaşam TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023 LİSTESİ: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri Selimpaşa, Çatalca İstanbul TOKİ kura tarihleri 2023 belli oldu!

Giriş Tarihi: 29.03.2023 20:09 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 20:09

İstanbul TOKİ kura tarihleri üzerinden vatandaşlar TOKİ kuralarının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. İlk Evim projesi altında Tuzla kuraları 16 – 29 Mart 2023 tarihleri arasında yapıldı ve 20 bin 920 konut hak sahiplerinin oldu. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri Selimpaşa, Çatalca kuraları, TOKİ İstanbul kura takvimi ile belli oldu. Toplamda 50 bin konut hak sahiplerini yapılan kuralar sonunda bulacak. ''İlk Evim'' adlı 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri tamamlandı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte TOKİ İstanbul kura takvimi 2023