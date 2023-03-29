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Haberler Yaşam TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023 LİSTESİ: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri Selimpaşa, Çatalca İstanbul TOKİ kura tarihleri 2023 belli oldu!
Giriş Tarihi: 29.03.2023 20:09 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 20:09

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023 LİSTESİ: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri Selimpaşa, Çatalca İstanbul TOKİ kura tarihleri 2023 belli oldu!

İstanbul TOKİ kura tarihleri üzerinden vatandaşlar TOKİ kuralarının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. İlk Evim projesi altında Tuzla kuraları 16 – 29 Mart 2023 tarihleri arasında yapıldı ve 20 bin 920 konut hak sahiplerinin oldu. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri Selimpaşa, Çatalca kuraları, TOKİ İstanbul kura takvimi ile belli oldu. Toplamda 50 bin konut hak sahiplerini yapılan kuralar sonunda bulacak. ''İlk Evim'' adlı 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri tamamlandı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte TOKİ İstanbul kura takvimi 2023

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023 LİSTESİ: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri Selimpaşa, Çatalca İstanbul TOKİ kura tarihleri 2023 belli oldu!

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri Selimpaşa, Çatalca TOKİ İstanbul kura takvimi 2023 yayınlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 7 Kasım 2022 tarihinden beri kuralar çekilmeye devam ediliyor. Toplam 250 bin daire hak sahibini buluyor.

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023 LİSTESİ: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri Selimpaşa, Çatalca İstanbul TOKİ kura tarihleri 2023 belli oldu!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞLERİ 19 NİSAN 2023 TARİHİNDE TAMAMLANACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim" projesinde İstanbul kura çekilişleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü (bugün) sona erdi.

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TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023 LİSTESİ: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri Selimpaşa, Çatalca İstanbul TOKİ kura tarihleri 2023 belli oldu!

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ BUGÜN SONA ERDİ!

''İlk Evim'' adlı 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri, 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için hak sahibi belirleme kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023 LİSTESİ: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri Selimpaşa, Çatalca İstanbul TOKİ kura tarihleri 2023 belli oldu!

TOKİ İstanbul kura çekilişi 16 Mart'ta Tuzla ilçesi ile başladı ve 29 Mart 2023 tarihinde (bugün) sona erdi.

TOKİ Tuzla kura çekimi Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 29 bin 920 konut hak sahiplerini bulmuş oldu.

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023 LİSTESİ: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri Selimpaşa, Çatalca İstanbul TOKİ kura tarihleri 2023 belli oldu!

TOKİ İSTANBUL ÇATALCA, SİLİVRİ, ESENLER, BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY KURA TARİHLERİ 2023

Çatalca'da 540 ve Selimpaşa'da 200 konut için hak sahibi belirleme kurası 30 Mart'ta Silivri Alibey Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

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