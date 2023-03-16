Haberler Yaşam TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ İLÇE İLÇE: TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 16.03.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 06:33

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı bu ay sonunda erişime açılacak! 50 bin konutun inşa edileceği megakentte konut sıkıntısı çözülecekken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak olan kuralar sonucunda belli olacak. Her ilçe için kura tarihleri paylaşılmış durumda. Peki, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? İşte TOKİ İstanbul kura tarihi 2023