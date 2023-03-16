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Haberler Yaşam TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ İLÇE İLÇE: TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.03.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 06:33

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ İLÇE İLÇE: TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı bu ay sonunda erişime açılacak! 50 bin konutun inşa edileceği megakentte konut sıkıntısı çözülecekken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak olan kuralar sonucunda belli olacak. Her ilçe için kura tarihleri paylaşılmış durumda. Peki, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? İşte TOKİ İstanbul kura tarihi 2023

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ İLÇE İLÇE: TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi için geri sayım başladı. TOKİ Tuzla kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden bugün 50 bin konutluk dev projenin ilk etabı başlıyor. 250 bin dairelik sosyal konut projesi kuraları 7 Kasım'da başlamıştı ve İstanbul ile son buluyor. Vatandaşlar uzun süredir "TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyordu. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ İLÇE İLÇE: TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA: İLK EVİM'DE 250 BİN KURA ÇEKİMLERİ İSTANBUL İLE SON BULUYOR!

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurasında sıra İstanbul'a geldi. İstanbul için kura çekilişlerinin yapılacağı tarih açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimini paylaştı.

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TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ İLÇE İLÇE: TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakan Kurum, açıklamasında ''İlk Evim'de İSTANBUL zamanı! 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Peki, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri'de TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ İLÇE İLÇE: TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞTE İLÇE İLÇE TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Çekiliş, Tuzla ilçesi ile başlayacak.

İşte ilçe ilçe TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ İLÇE İLÇE: TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?

16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

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