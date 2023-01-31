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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı
Giriş Tarihi: 31.01.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 07:10

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri için nefesler tutuldu. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde konumlandırılacak 50 bin konut kurası için başvuru yapanlar bekliyor. 7. Etap takvimi ile beraber 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller belli oldu. 30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut kurası canlı yayın üzerinden gerçekleşecek. Peki TOKİ İstanbul kura tarihleri ne zaman, İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

TOKİ İstanbul kura sonuçları ve çekim tarihleri gündemde yer edinmeye devam ediyor. TOKİ'nin Aydın'da inşa edeceği konutlar için kura çekimi 30 Ocak ve 31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İl İl kura çekimi devam ederken gözler TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, belli oldu mu sorusuna yanıt aranıyor. İşte, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı 2023

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

30 OCAK-8 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

TOKİ kura tarihleri 7. etap açıklandı:

29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut

30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut

1 Şubat Çanakkale 1290 konut

1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut

4 Şubat Uşak 1050 konut

5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut

7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut

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