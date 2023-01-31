Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

Giriş Tarihi: 31.01.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 07:10

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri için nefesler tutuldu. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde konumlandırılacak 50 bin konut kurası için başvuru yapanlar bekliyor. 7. Etap takvimi ile beraber 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller belli oldu. 30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut kurası canlı yayın üzerinden gerçekleşecek. Peki TOKİ İstanbul kura tarihleri ne zaman, İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı