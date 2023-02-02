TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri milyonların gündeminde yer alıyor. Metropol şehirde ev sahibi olmak isteyenler başvurularını tamamlamış İstanbul için kura sonuçları isim listesini bekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor. Peki TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 ne zaman? İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı