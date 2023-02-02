TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura tarihleri ve kura sonuçları isim listesi için gözler gelecek son dakika açıklamasında. 1 milyonu aşkın kişinin başvuruda bulunduğu bilinirken bu noktada ise "TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde gerçekleşecek olan dev projede 50 bin konut, bu kurayla beraber sahiplerini bulacak. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları ve kura çekimi takvimi