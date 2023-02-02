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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.02.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 06:32

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri milyonların gündeminde yer alıyor. Metropol şehirde ev sahibi olmak isteyenler başvurularını tamamlamış İstanbul için kura sonuçları isim listesini bekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor. Peki TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 ne zaman? İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura tarihleri ve kura sonuçları isim listesi için gözler gelecek son dakika açıklamasında. 1 milyonu aşkın kişinin başvuruda bulunduğu bilinirken bu noktada ise "TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde gerçekleşecek olan dev projede 50 bin konut, bu kurayla beraber sahiplerini bulacak. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları ve kura çekimi takvimi

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

1--8 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

TOKİ kura tarihleri 7. etap açıklandı:

1 Şubat Çanakkale 1290 konut

1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut

4 Şubat Uşak 1050 konut

5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut

7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut

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