Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 takvimi: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 06.01.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 07:34

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 takvimi: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

İhtiyaç sahiplerinin en çok merak ettiği çekilişler arasında TOKİ İstanbul kura tarihleri yer alıyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında il il devam eden kuralar tüm hızıyla devam ederken gözler 2+1 3+1 TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura tarihleri ve başvuru sonuçlarına çevrildi. Kura çekimi canlı ve noter huzurunda takip ediliyor. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023 açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı