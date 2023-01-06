Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 takvimi: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 06.01.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 07:34

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 takvimi: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

İhtiyaç sahiplerinin en çok merak ettiği çekilişler arasında TOKİ İstanbul kura tarihleri yer alıyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında il il devam eden kuralar tüm hızıyla devam ederken gözler 2+1 3+1 TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura tarihleri ve başvuru sonuçlarına çevrildi. Kura çekimi canlı ve noter huzurunda takip ediliyor. Peki TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi 2023 açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 takvimi: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura tarihleri ve takvimi milyonların gündeminde bulunuyor. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri'de hak sahiplerine verilecek 2+1 ve 3+1 konutlar kura yöntemi ile dağıtılacak. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2023 TOKİ kura çekimi canlı izle linki ve 2+1 3+1 sosyal konut TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 takvimi: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

2 - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

2 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 takvimi: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ 5. ETAP İLE DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ve Aralık aylarında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.

Ocak ayı ile beraber sıra Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

İşte, güncel takvim...

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 takvimi: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

2 - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

5 ilde gerçekleştirilecek 2 - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

TOKİ İstanbul kura tarihleri 2023 takvimi: İstanbul TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

SON DAKİKA