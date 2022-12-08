TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri gündemdeki yerini koruyor. TOKİ sosyal konut projesi kuraları haftalık olarak paylaşılan takvimlere göre çekilmeye devam ediyor. TOKİ tarafından yayınlanan takvim ile beraber dördüncü etap kura çekimi tarihleri belli oldu. Bu noktada 1 milyonu aşkın başvuru alınan İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi araştırılmaya başlandı. TOKİ İstanbul kurası ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut sahibini bulacak. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…