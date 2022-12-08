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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura tarihleri ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
Giriş Tarihi: 08.12.2022 17:29 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 17:29

TOKİ İstanbul kura tarihleri ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri gündemdeki yerini koruyor. TOKİ sosyal konut projesi kuraları haftalık olarak paylaşılan takvimlere göre çekilmeye devam ediyor. TOKİ tarafından yayınlanan takvim ile beraber dördüncü etap kura çekimi tarihleri belli oldu. Bu noktada 1 milyonu aşkın başvuru alınan İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi araştırılmaya başlandı. TOKİ İstanbul kurası ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut sahibini bulacak. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ İstanbul kura tarihleri ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde 30 ilin kuraları noter huzurunda çekildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 12-18 Aralık tarihlerini kapsayan 4. Etap TOKİ kura çekimi takvimini yayınladı. Akabinde TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri gündemdeki yerini aldı. TOKİ İstanbul kura çekilişi ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konutun hak sahibi belirlenecek. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, 2022 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri ile ilgili detaylar.

TOKİ İstanbul kura tarihleri ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura tarihleri ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura tarihleri ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 8 Aralık 2022 Perşembe (bugün) Aksaray ve Çankırı kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ İstanbul kura tarihleri ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

8-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu.

4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.

8-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Tokat, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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