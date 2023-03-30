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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul (Silivri – Çatalca) kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi! TOKİ İstanbul kuraları Çatalca ve Silivri ile devam ediyor!
Giriş Tarihi: 30.03.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 07:44

TOKİ İstanbul (SilivriÇatalca) kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi! TOKİ İstanbul kuraları Çatalca ve Silivri ile devam ediyor!

TOKİ İstanbul kuraları Çatalca ve Silivri ile devam ediyor. 16 Mart-19 Nisan tarihleri aralığında gerçekleşecek kuralar ilçe ilçe tamamlanırken başvurularını gerçekleştiren binlerce vatandaş ise "TOKİ İstanbul (Çatalca ve Silivri) kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa projesinde konut sahibi olmaya hak kazanlar bir bir belli olurken Tuzla için süreç geçtiğimiz gün tamamlandı. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte TOKİ İstanbul (Silivri – Çatalca) kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bu detaylar.

TOKİ İstanbul Silivri – Çatalca kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi! TOKİ İstanbul kuraları Çatalca ve Silivri ile devam ediyor!

TOKİ İstanbul (Tuzla) kura çekimi tamamlandı ve sonuçlar belli oldu. Diğer ilçeler olan; Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler için heyecan dolu süreç ise şimdi başlıyor. Bugün 540 konutla Çatalca ve 200 konutla Silivri Selimpaşa ilçeleri için kuralar gerçekleşecek. Bu kapsamda ise "TOKİ İstanbul (Çatalca ve Silivri) kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt arıyor. İşte bugünkü çekilişle beraber TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri Selimpaşa kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ İstanbul Silivri – Çatalca kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi! TOKİ İstanbul kuraları Çatalca ve Silivri ile devam ediyor!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞLERİ 19 NİSAN 2023 TARİHİNDE TAMAMLANACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim" projesinde İstanbul kura çekilişleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü (bugün) sona erdi.

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TOKİ İstanbul Silivri – Çatalca kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi! TOKİ İstanbul kuraları Çatalca ve Silivri ile devam ediyor!

''İlk Evim'' adlı 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri, 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için hak sahibi belirleme kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

TOKİ İstanbul Silivri – Çatalca kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi! TOKİ İstanbul kuraları Çatalca ve Silivri ile devam ediyor!

TOKİ İstanbul kura çekilişi 16 Mart'ta Tuzla ilçesi ile başladı ve 29 Mart 2023 tarihinde (bugün) sona erdi.

TOKİ Tuzla kura çekimi Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 29 bin 920 konut hak sahiplerini bulmuş oldu.

TOKİ İstanbul Silivri – Çatalca kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi! TOKİ İstanbul kuraları Çatalca ve Silivri ile devam ediyor!

TOKİ İSTANBUL ÇATALCA, SİLİVRİ, ESENLER, BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY KURA TARİHLERİ 2023

Çatalca'da 540 ve Selimpaşa'da 200 konut için hak sahibi belirleme kurası 30 Mart'ta Silivri Alibey Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

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