Haberler Yaşam TOKİ İstanbul (Silivri – Çatalca) kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi! TOKİ İstanbul kuraları Çatalca ve Silivri ile devam ediyor!

Giriş Tarihi: 30.03.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 07:44

TOKİ İstanbul (Silivri – Çatalca) kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi! TOKİ İstanbul kuraları Çatalca ve Silivri ile devam ediyor!

TOKİ İstanbul kuraları Çatalca ve Silivri ile devam ediyor. 16 Mart-19 Nisan tarihleri aralığında gerçekleşecek kuralar ilçe ilçe tamamlanırken başvurularını gerçekleştiren binlerce vatandaş ise "TOKİ İstanbul (Çatalca ve Silivri) kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa projesinde konut sahibi olmaya hak kazanlar bir bir belli olurken Tuzla için süreç geçtiğimiz gün tamamlandı. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte TOKİ İstanbul (Silivri – Çatalca) kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bu detaylar.