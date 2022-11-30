TUZLA TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || 30 Kasım 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş canlı yayın ve isim listesi sorgula ekranı

Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleşen TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ekranı aratılıyor. İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300 kişinin başvuruda bulunduğu Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki'nde inşa edilecek 508 adet konutla ilgili olarak TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuçları canlı yayın üzerinden açıklanacak. TOKİ kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir, nereden gibi sorular, sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmaktadır. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ekranı ile 30 Kasım 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş canlı yayın izle seçeneği ve isim listesi