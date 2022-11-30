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Haberler Yaşam TUZLA TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || 30 Kasım 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş canlı yayın ve isim listesi sorgula ekranı
Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 11:21

TUZLA TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || 30 Kasım 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş canlı yayın ve isim listesi sorgula ekranı

Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleşen TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ekranı aratılıyor. İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300 kişinin başvuruda bulunduğu Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki'nde inşa edilecek 508 adet konutla ilgili olarak TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuçları canlı yayın üzerinden açıklanacak. TOKİ kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir, nereden gibi sorular, sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmaktadır. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ekranı ile 30 Kasım 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş canlı yayın izle seçeneği ve isim listesi

TUZLA TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || 30 Kasım 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş canlı yayın ve isim listesi sorgula ekranı

TOKİ kura çekimi canlı yayın izle üzerinden İstanbul Tuzla kura çekilişi takip ediliyor. TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca kişinin başvurması sebebiyle, kuraların canlı yayınları bir hayli yoğun oluyor. Bu sebeple başvuru yapan vatandaşlar, "TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir, TOKİ kura çekimi canlı yayın hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyorlar. TOKİ kuraları canlı bir şekilde YOUTUBE ve toki.tv üzerinden yayımlanmakta. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle: 30 Kasım 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş canlı yayın izle seçeneği

TUZLA TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || 30 Kasım 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş canlı yayın ve isim listesi sorgula ekranı

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

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TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi canlı yayını, TOKİ'nin resmi Youtube kanalından canlı olarak yayımlanmakta. "Canlı" sekmesi üzerinden konutların kura çekimini izleyebilirsiniz.

Aynı zamanda; internet üzerinden TOKİ'nin resmi televizyonundan da canlı izleyebilirsiniz.

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TUZLA TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || 30 Kasım 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş canlı yayın ve isim listesi sorgula ekranı

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

TOKİ 2+1 TAKSİT FİYATLARI

2+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak.

TOKİ 3+1 TAKSİT FİYATLARI

TOKİ'nin 3+1 konutunda ise başlangıç fiyatı 850 bin TL. 3+1 evlerde de vade sayısı 240 ay olacak. Bu kaspamda taksitlendirme (şu anki enflasyon ile) 3 bin 541 liradan başlayacak.

TUZLA TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || 30 Kasım 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş canlı yayın ve isim listesi sorgula ekranı
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TUZLA TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE || 30 Kasım 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş canlı yayın ve isim listesi sorgula ekranı
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