TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 2+1 3+1 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 23 MART PERŞEMBE

TOKİ İstanbul kura çekilişi Tuzla ilçesi ile başladı. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

16-29 Mart tarihleri arasında 29 bin 920 konut Tuzla'da hak sahiplerini buluyor.

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.