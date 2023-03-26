TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 2+1 3+1 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası gerçekleşmesi gereken TOKİ kuraları ertelenmişti. Normalde Mart 2023'te bitmesi beklenen kuralar Nisan ayına sarkıyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı izle üzerinden 29 bin 920 konutun hak sahibi belli olacak. TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 2+1 3+1 evler için erişime açılacak. Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde toplam 50 bin konut hak sahibini 19 Nisan'a kadar bulacak. TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı yayını 29 Mart'a kadar Youtube üzerinden devam edecek. İşte TOKİ İstanbul TOKİ kura sonuçları listesi 2+1 3+1