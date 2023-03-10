TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI e-devlet sorgulama ekranı: 10 Mart 2023 TOKİ İzmir Menemen, Merkez, Güzelbahçe, Urla kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

250 bin sosyal konut kuraları devam ediyor. TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı Youtube üzerinden takip ediliyor. İzmir çekilişinde ilk üç gün geride kaldı. TOKİ İzmir kura sonuçları e devlet ekranı ile sorgulanıyor. Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk kura çekiliş sonuçları sistemde yerini alırken diğer ilçeler için kuralar hız kesmeden devam ediyor. İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 için araştırılıyor. Emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerde çekilen 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. İşte, tüm merak edilenler…