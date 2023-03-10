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Haberler Yaşam TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI e-devlet sorgulama ekranı: 10 Mart 2023 TOKİ İzmir Menemen, Merkez, Güzelbahçe, Urla kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi
Giriş Tarihi: 10.03.2023 18:35 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 18:35

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI e-devlet sorgulama ekranı: 10 Mart 2023 TOKİ İzmir Menemen, Merkez, Güzelbahçe, Urla kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

250 bin sosyal konut kuraları devam ediyor. TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı Youtube üzerinden takip ediliyor. İzmir çekilişinde ilk üç gün geride kaldı. TOKİ İzmir kura sonuçları e devlet ekranı ile sorgulanıyor. Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk kura çekiliş sonuçları sistemde yerini alırken diğer ilçeler için kuralar hız kesmeden devam ediyor. İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 için araştırılıyor. Emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerde çekilen 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. İşte, tüm merak edilenler…

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI e-devlet sorgulama ekranı: 10 Mart 2023 TOKİ İzmir Menemen, Merkez, Güzelbahçe, Urla kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İzmir kura sonuçları e devlet üzerinden sorgulanıyor. Toplu Konut İdaresi liderliğinde yürütülen süreçte kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından güncelleniyor. İzmir TOKİ Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk kura çekimi sonuçları gündemdeki yerini aldı. 12 bin 400 konut 8-14 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek kuralar ile hak sahipleri ile buluşacak. Peki, TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI e-devlet sorgulama ekranı: 10 Mart 2023 TOKİ İzmir Menemen, Merkez, Güzelbahçe, Urla kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

YENİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU!

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kuraların kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Bakan Kurum'un konu ile ilgili açıklaması şöyle:

''İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!''

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TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI e-devlet sorgulama ekranı: 10 Mart 2023 TOKİ İzmir Menemen, Merkez, Güzelbahçe, Urla kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

15 ilçede toplamda 12 bin 400 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ İzmir kura çekilişi 8-14 Mart tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da yapılacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI e-devlet sorgulama ekranı: 10 Mart 2023 TOKİ İzmir Menemen, Merkez, Güzelbahçe, Urla kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

8 MART: Merkez

9 MART: Menemen

10 MART: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

11 MART: Torbalı, Seferihisar

12 MART: Aliağa, Kemal Paşa

13 MART: Dikili, Tire

14 MART: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI e-devlet sorgulama ekranı: 10 Mart 2023 TOKİ İzmir Menemen, Merkez, Güzelbahçe, Urla kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi

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