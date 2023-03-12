TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI - isim listesi sorgulama! 12 Mart 2023 TOKİ İzmir (Aliağa, Kemalpaşa) kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları için gözler bugün de devam eden kuraya çevrildi. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde her gün binlerce vatandaş ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken bir taraftan da Kuraya katılan vatandaşlar isimlerinin okunmasını heyecanla bekliyor. Bugün de sabah saatlerinden itibaren "12 Mart 2023 TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları (isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı…