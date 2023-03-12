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Giriş Tarihi: 12.03.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 10:47

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI - isim listesi sorgulama! 12 Mart 2023 TOKİ İzmir (Aliağa, Kemalpaşa) kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları için gözler bugün de devam eden kuraya çevrildi. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde her gün binlerce vatandaş ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken bir taraftan da Kuraya katılan vatandaşlar isimlerinin okunmasını heyecanla bekliyor. Bugün de sabah saatlerinden itibaren "12 Mart 2023 TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları (isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı…

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI - isim listesi sorgulama! 12 Mart 2023 TOKİ İzmir Aliağa, Kemalpaşa kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura çekimi takvimine göre; kuralar tüm hızıyla devam ederken sıra İzmir'ye geldi. Aliağa, Kemalpaşa ilçelerine ilişkin kuraların çekileceği bu günde vatandaşlar "TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar kuraları canlı yayın izle ekranı üzerinden takip ediyor. İşte 12 Mart 2023 TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları (asil isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI - isim listesi sorgulama! 12 Mart 2023 TOKİ İzmir Aliağa, Kemalpaşa kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

15 ilçede toplamda 12 bin 400 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı İzmir TOKİ kura çekilişi 8-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da yapılacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

8 MART: Merkez

9 MART: Menemen

10 MART: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

11 MART: Torbalı, Seferihisar

12 MART: Aliağa, Kemalpaşa

13 MART: Dikili, Tire

14 MART: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık

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TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI - isim listesi sorgulama! 12 Mart 2023 TOKİ İzmir Aliağa, Kemalpaşa kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU: ÇEKİLİŞLER İZMİR İLE DEVAM EDİYOR!

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kuraların kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Bakan Kurum'un konu ile ilgili açıklaması şöyle:

''İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!''

Buna göre, 8-14 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ sonuçları açıklanacak.

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI - isim listesi sorgulama! 12 Mart 2023 TOKİ İzmir Aliağa, Kemalpaşa kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

10 Mart Cuma bugün yapılan çekiliş ile Güzelbahçe, Urla, Selçuk ilçelerinde inşa edilecek 1350 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI - isim listesi sorgulama! 12 Mart 2023 TOKİ İzmir Aliağa, Kemalpaşa kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ İZMİR KONUTLARI NEREDE?

İlçelere göre evler şöyle:

Merkez: 3 bin 479 Sosyal Konut

Menemen: 1500 Sosyal Konut

Güzelbahçe: 750 Sosyal Konut

Urla: 300 Sosyal Konut

Selçuk: 300 Sosyal Konut

Torbalı: 1000 Sosyal Konut

Seferihisar: 500 Sosyal Konut

Aliağa: 1000 Sosyal Konut

Kemalpaşa: 500 Sosyal Konut

Dikili: 1000 Sosyal Konut

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