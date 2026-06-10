TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ İLÇELERİ: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ 20 BİN SATILIK KONUTLAR NEREDE, ŞARTLARI NELER?

En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya'da (1000) satışa sunulacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların bazı temel şartları taşıması gerekiyor: 18 yaşını doldurmuş olmak, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ev sahibi olmayan vatandaşlar arasında yer almak.