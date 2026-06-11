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TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 17:34
TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
TOKİ İzmir kurasız açık satış süreci, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor. Belirlenen projelerde satışa sunulacak konutlar için başvuru şartları, satış yöntemi ve takvim detayları yakından takip ediliyor. Özellikle kuraya katılmadan konut sahibi olma imkanı sunan uygulama, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte, İzmir açık satış kapsamında yer alacak ilçeler ve başvuru sürecine ilişkin bilgiler...