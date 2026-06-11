TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ'nin 64 ilde hayata geçireceği yaklaşık 20 bin konutluk açık satış kampanyasında İzmir için ayrılan kontenjan da netleşti. Kent genelinde satışa sunulacak 2+1 ve 3+1 daireler, uygun koşullarla konut sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Toplam 306 konutun yer aldığı proje kapsamında başvuru süreci, satış şartları ve ödeme seçenekleri netleşti. İzmir'deki projelerin kapsamı ve satış takvimiyle ilgili ayrıntılar da belli oldu.