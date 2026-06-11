Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 17:34

TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ İzmir kurasız açık satış süreci, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor. Belirlenen projelerde satışa sunulacak konutlar için başvuru şartları, satış yöntemi ve takvim detayları yakından takip ediliyor. Özellikle kuraya katılmadan konut sahibi olma imkanı sunan uygulama, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte, İzmir açık satış kapsamında yer alacak ilçeler ve başvuru sürecine ilişkin bilgiler...

  • ABONE OL
TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ'nin 64 ilde hayata geçireceği yaklaşık 20 bin konutluk açık satış kampanyasında İzmir için ayrılan kontenjan da netleşti. Kent genelinde satışa sunulacak 2+1 ve 3+1 daireler, uygun koşullarla konut sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Toplam 306 konutun yer aldığı proje kapsamında başvuru süreci, satış şartları ve ödeme seçenekleri netleşti. İzmir'deki projelerin kapsamı ve satış takvimiyle ilgili ayrıntılar da belli oldu.

TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ 64 İL AÇIK SATIŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ kurasız açık satış kampanyası kapsamında başvurular 15 Haziran – 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ 20 BİN SATILIK KONUTLAR NEREDE, ŞARTLARI NELER?

En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya'da (1000) satışa sunulacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların bazı temel şartları taşıması gerekiyor:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ev sahibi olmayan vatandaşlar arasında yer almak.
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

İZMİR TOKİ PROJE LİSTESİ

İzmir'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde yer alıyor;

  • Bayraklı ilçesindeki beş ayrı projede toplam 225 konut vatandaşların başvurusuna açılacak.
  • Selçuk ilçesinde ise üç farklı etapta toplam 81 konut satışa sunulacak.

TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

Böylece İzmir genelinde toplam 306 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ KAMPANYASI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İZMİR KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER: İzmir TOKİ konut satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA