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Haberler Yaşam TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama
Giriş Tarihi: 07.01.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 07:48

TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi 7 Ocak 2023 bugün başlıyor. Merkez ve Elbistan ilçeleri ile başlayacak kuralar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. 1280 evin hak sahipleri bugün belli olacak. TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı yayın ile Youtube üzerinden takip edilecek. Yayının ardından TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları sorgulama işlemleri başlayacak. 2+1 3+1 seçenekli 3 bin 101 konut hak sahiplerini buluyor. Peki, TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi saat kaçta, sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar…

TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 için sorgulanmaya başladı. Toplamda 2 gün sürecek kuralarda bugün Merkez ve Elbistan sonuçları belli olacak. Diğer gün ise Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit ilçelerinde kura çekilişi olacak. TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı izle ekranı başvuru yapan adayların gündeminde. Peki, TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Maraş kuraları hakkında merak edilenler…

TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA VE KAHRAMANMARAŞ İLE DEVAM EDİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura adımında takvim yenilendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.

Bugün Ankara'nın yanı sıra Kahramanmaraş'ta da kura çekimi yapılacak.

TOKİ Kahramanmaraş kuraları 7 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da başlıyor.

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TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama

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TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi 7-8 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 3 bin 101 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

7 Ocak Cumartesi: Merkez ve Elbistan

8 Ocak Pazar: Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit

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