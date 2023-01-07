Haberler Yaşam TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama

Giriş Tarihi: 07.01.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 07:48

TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişi CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi 7 Ocak 2023 bugün başlıyor. Merkez ve Elbistan ilçeleri ile başlayacak kuralar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. 1280 evin hak sahipleri bugün belli olacak. TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı yayın ile Youtube üzerinden takip edilecek. Yayının ardından TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları sorgulama işlemleri başlayacak. 2+1 3+1 seçenekli 3 bin 101 konut hak sahiplerini buluyor. Peki, TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi saat kaçta, sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar…