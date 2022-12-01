Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 1 Aralık 2022 bugün TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 08:08 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 08:08

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 1 Aralık 2022 bugün TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar, Sosyal Konut projesi kura çekilişini takip ediyor. Her hafta yeni kura takvimi belli olurken, 1 Aralık 2022 TOKİ Karaman kura çekilişi yapılacak. TOKİ Karaman kura sonuçları isim listesi, kuralar çekildikten sonra vatandaşların erişimine açılacak. Başyayla, Kazımkarabekir, Merkez ve Akçaşehir ilçelerinde kura çekilecek. Başvuru yapan bireyler, TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ Karaman kura çekimi sorgulama ekranı ve TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranları…

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 1 Aralık 2022 bugün TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ Karaman kura sonuçları sorgulama ekranı, kuralar çekildikten sonra vatandaşların erişimine açılacak. Doğu illerinde başlayan kuralar, her gün devam ediyor. TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar kurayı takip edebilir. 2+1 ve 3+1 evler TOKİ Karaman kura sonuçları isim listesi üzerinden öğrenilebilir. Peki, TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ Karaman kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 1 Aralık 2022 bugün TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 4 ilçede toplamda 751 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Karaman kura çekilişi, 1 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 1 Aralık 2022 bugün TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

1 Aralık 2022 perşembe günü saat 13.00'da başlayacak olan kuralar, Karaman Kazım Karabekir Kapalı Salonu'nda yapılacak. Böylece Karaman TOKİ kura çekimi sonuçları belli oluyor.

KARAMAN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 1 Aralık 2022 bugün TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ KARAMAN KONUTLARI NEREDE?

İşte TOKİ Karaman evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

Karaman Başyayla 3. etap 45 Sosyal Konut 01.12.2022 / 10:00

Karaman Kazımkarabekir 216 / Sosyal Konut 01.12.2022 / 10:00

Karaman Merkez340 Sosyal Konut 01.12.2022 / 10:00

Karaman Akçaşehir 2. etap 150 Sosyal Konut / 01.12.2022 / 10:00

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 1 Aralık 2022 bugün TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2022 TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Karaman kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

SON DAKİKA