TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 1 Aralık 2022 bugün TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar, Sosyal Konut projesi kura çekilişini takip ediyor. Her hafta yeni kura takvimi belli olurken, 1 Aralık 2022 TOKİ Karaman kura çekilişi yapılacak. TOKİ Karaman kura sonuçları isim listesi, kuralar çekildikten sonra vatandaşların erişimine açılacak. Başyayla, Kazımkarabekir, Merkez ve Akçaşehir ilçelerinde kura çekilecek. Başvuru yapan bireyler, TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ Karaman kura çekimi sorgulama ekranı ve TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranları…