TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 1 Aralık 2022 bugün TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 4 ilçede toplamda 751 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Karaman kura çekilişi, 1 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.