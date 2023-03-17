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Haberler Yaşam TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Karaman ve Kırklareli Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi
Giriş Tarihi: 17.03.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 12:04

TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Karaman ve Kırklareli Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Toplu Konut İdaresi tarafından güncellenen takvim ile İlk Evim Arsa kura tarihleri belli oldu. Buna göre, 17 Mart 2023 bugün TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura çekilişi yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekiliş sonrası Karaman Merkez'de 880 ve Kırklareli Merkez'de 550 müstakil arsa hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Karaman ve Kırklareli Merkez arsa kura sonuçları nasıl öğrenilir? Sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi bilgileri.

TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Karaman ve Kırklareli Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Tarihin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim Arsa kuraları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni takvime göre, TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura çekimi 17 Mart 2023 Cuma bugün yapılacak. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura çekilişi canlı izle ekranı ile süreci takip edebilecek. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından iki ilin Merkez ilçesinde toplam 1350 arsa hak sahiplerini bulacak. İşte, 2023 TOKİ Karaman ve Kırklareli Merkez arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Karaman ve Kırklareli Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ KARAMAN VE KIRKLARELİ MÜSTAKİL ARSA ÇEKİLİŞİ BUGÜN!

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ertelenen TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa kuraları çekilmeye başladı.

17 Mart 2023 Cuma bugün Karaman ve Kırklareli Merkez arsa çekilişi gerçekleşiyor.

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TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Karaman ve Kırklareli Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Karaman ve Kırklareli Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

13-17 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile 23 ilde 21 bin 120 müstakil ve müşterek arsanın hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. İşte, kurası çekilecek o iller:

15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400

16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110

16 Mart 2023: Kars Merkez 330

16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330

16 Mart 2023: Karabük Merkez 220

16 Mart 2023: Trabzon müşterek arsa 495

16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275

16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770

16 Mart 2023: Uşak Merkez 330

TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura çekilişi canlı izle 2023: TOKİ Karaman ve Kırklareli Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

17 Mart 2023: Karaman Merkez 880

17 Mart 2023: Kırklareli Merkez 550

17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55

17 Mart 2023: Denizli Merkez 550

17 Mart 2023: Batman Merkez 550

17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300

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