TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Karaman ve Kırklareli Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Toplu Konut İdaresi tarafından güncellenen takvim ile İlk Evim Arsa kura tarihleri belli oldu. Buna göre, 17 Mart 2023 bugün TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura çekilişi yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekiliş sonrası Karaman Merkez'de 880 ve Kırklareli Merkez'de 550 müstakil arsa hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Karaman ve Kırklareli Merkez arsa kura sonuçları nasıl öğrenilir? Sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 TOKİ Karaman ve Kırklareli arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi bilgileri.