TOKİ Kayseri kura çekimi canlı izle || 12 Aralık 2022 TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Kayseri kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. 10 Aralık Merkez ilçesinde başlayan kuralar, dün Develi, Hacılar, Yahyalı ilçeleri için devam etti. 12 Aralık 2022 TOKİ Kayseri kura sonuçları sorgulama ekranı; Bünyan, İncesu Garipçe, İncesu Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar ilçelerinin kuraları bittikten sonra erişime açılacak. Bu bağlamda, TOKİ Kayseri kura çekimi canlı izle ekranı vatandaşlara sunulacak. Peki, TOKİ Kayseri kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar…