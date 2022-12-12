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Haberler Yaşam TOKİ Kayseri kura çekimi canlı izle || 12 Aralık 2022 TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.12.2022 06:41 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 06:44

TOKİ Kayseri kura çekimi canlı izle || 12 Aralık 2022 TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Kayseri kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. 10 Aralık Merkez ilçesinde başlayan kuralar, dün Develi, Hacılar, Yahyalı ilçeleri için devam etti. 12 Aralık 2022 TOKİ Kayseri kura sonuçları sorgulama ekranı; Bünyan, İncesu Garipçe, İncesu Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar ilçelerinin kuraları bittikten sonra erişime açılacak. Bu bağlamda, TOKİ Kayseri kura çekimi canlı izle ekranı vatandaşlara sunulacak. Peki, TOKİ Kayseri kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

TOKİ Kayseri kura çekimi canlı izle || 12 Aralık 2022 TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi, bu akşam son kura çekilişi yapıldıktan sonra vatandaşlara sunulacak. TOKİ Kayseri kura canlı yayın ekranı 12 Aralık 2022 saat 10.00'da Youtube üzerinden açılacak. Peki, TOKİ Kayseri kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi ve diğer detaylar…

TOKİ Kayseri kura çekimi canlı izle || 12 Aralık 2022 TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ KAYSERİ'DE GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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TOKİ Kayseri kura çekimi canlı izle || 12 Aralık 2022 TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 12 Aralık 2022 Pazartesi bugün Kayseri'de çekiliş gerçekleşiyor

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Kayseri kura çekimi canlı izle || 12 Aralık 2022 TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Kayseri kura çekimi 10 - 12Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

14 ilçede toplam 4 bin 585 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi Büyük Salonu'nda çekilecek.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

TOKİ Kayseri kura çekimi canlı izle || 12 Aralık 2022 TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

10 Aralık: Merkez

11 Aralık: Develi, Hacılar, Yahyalı

12 Aralık: Bünyan, İncesu Garipçe, İncesu Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar

NOT: TOKİ Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde kura çekimi başvuru sayısı az olduğundan gerçekleşmeyecek.

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