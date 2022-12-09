Haberler Yaşam Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 09.12.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 11:13

Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ sosyal konut projesi kuraları çekilmeye devam ediyor. En çok araştırılanlar arasında yer alan Kayseri kuraları da gündemdeki yerini aldı. Kayseri TOKİ kura sonuçları Merkez, Develi, Hacılar, Yahyalı, Bünyan, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde sorgulanacak. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde çekilecek TOKİ Kayseri kura çekimi tarihi netleşti. Başvuru sonuçları canlı yayın ile takip edilecek. Peki, 2022 TOKİ Kayseri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, 2+1 3+1 isim listesi hakkında merak edilenler…