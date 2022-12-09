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Haberler Yaşam Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 09.12.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 11:13

Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ sosyal konut projesi kuraları çekilmeye devam ediyor. En çok araştırılanlar arasında yer alan Kayseri kuraları da gündemdeki yerini aldı. Kayseri TOKİ kura sonuçları Merkez, Develi, Hacılar, Yahyalı, Bünyan, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde sorgulanacak. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde çekilecek TOKİ Kayseri kura çekimi tarihi netleşti. Başvuru sonuçları canlı yayın ile takip edilecek. Peki, 2022 TOKİ Kayseri kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, 2+1 3+1 isim listesi hakkında merak edilenler…

Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

Kayseri TOKİ kura sonuçları listesi bekleniyor. Sosyal konut takvimine göre başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 14 ilçede toplamda 4 bin 585 konut hak sahiplerini bulacak. Kayseri TOKİ kura çekimi tarihi, saati ve yeri şehrin sakinleri tarafından araştırılmaya başladı. Canlı yayın ile takip edilecek kuraların ardından isim listesi sistemde yerini alacak. Peki, Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2022 TOKİ Kayseri kurası hakkında merak edilenler…

Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, 5-11 Aralık 2022 haftası için güncellendi.

Belirtilen tarihler arasında yapılacak çekilişler ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde bulunan 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Kayseri kura çekimi 10-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kuralar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi Büyük Salon'da çekilecek.

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İşte, ilçe ilçe kura takvimi...

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Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

10 Aralık: Merkez

11 Aralık: Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar

NOT: TOKİ Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde kura çekimi başvuru sayısı az olduğundan gerçekleşmeyecek.

Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ KAYSERİ KONUTLARI NEREDE?

Toplam 14 ilçe için TOKİ Kayseri kura çekilişi 10 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 11 Aralık tarihine kadar devam edecek. İşte, TOKİ Kayseri evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

KAYSERİ MERKEZ: 2300 KONUT

KAYSERİ BÜNYAN: 118

KAYSERİ DEVELİ: 134

KAYSERİ HACILAR: 400

KAYSERİ İNCESU GARİPÇE: 190

KAYSERİ İNCESU SARAYCIK: 200

Kayseri TOKİ kura çekimi ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?

KAYSERİ PINARBAŞI: 200

KAYSERİ SARIZ: 173

KAYSERİ TOMARZA: 176

KAYSERİ YAHYALI: 100

KAYSERİ YEŞİLHİSAR: 236

KAYSERİ AKKIŞLA: 83 Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

KAYSERİ FELAHİYE: 200 Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

KAYSERİ ÖZVATAN: 75 Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

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