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Haberler Yaşam TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA (CANLI YAYIN) EKRANI | 550 konut TOKİ kura çekimi sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.11.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 09:49

TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA (CANLI YAYIN) EKRANI | 550 konut TOKİ kura çekimi sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TOKİ Kilis kura çekimi sonuçları için gözler bugün gerçekleşecek çekilişe çevrildi. 550 konuttan birinin sahibi olabilmek hayaliyle başvurularını yapan vatandaşlar heyecanla gözünü "17 Kasım 2022 Kilis TOKİ kura çekimi canlı yayın ile sonuçlar açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nihai isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır?" sorularının yanıtına çevirdi. Kuralar her zaman olduğu gibi noter huzurunda ve canlı yayında şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Peki, TOKİ Kilis kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı ve canlı kura izleme ekranı!

TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA CANLI YAYIN EKRANI | 550 konut TOKİ kura çekimi sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Kasım ayında başlayan TOKİ kura çekimi sürecinde bugün Kilis'te 550 konut sahibini canlı yayında gerçekleşecek çekilişle bulacak. Belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar bu noktada sabah saatlerinden itibaren "Kilis TOKİ kura çekimi canlı yayın ile sonuçlar açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nihai isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada; vatandaşların sonuçlarına a.toki.gov.tr üzerinden ulaşabilecekleri bildirildi. Peki, 2022 TOKİ Kilis kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte canlı yayın izle ekranı ve tüm detaylar.

TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA CANLI YAYIN EKRANI | 550 konut TOKİ kura çekimi sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

KİLİS TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kilis TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi 17 Kasım 2022 Perşembe günü yapılacak.

Kilis TOKİ kuraları kurumun Youtube kanalından saat 10.00'dan sonra canlı izlenebilecek.

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TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA CANLI YAYIN EKRANI | 550 konut TOKİ kura çekimi sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA CANLI YAYIN EKRANI | 550 konut TOKİ kura çekimi sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Şanlıurfa kura çekimi sonuçları yayında!

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA CANLI YAYIN EKRANI | 550 konut TOKİ kura çekimi sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.

14 Kasım: Ağrı

15 Kasım: Hakkari

16 Kasım: Bitlis

17 Kasım: Muş, Kilis

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