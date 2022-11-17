Haberler Yaşam TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA (CANLI YAYIN) EKRANI | 550 konut TOKİ kura çekimi sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.11.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 09:49

TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA (CANLI YAYIN) EKRANI | 550 konut TOKİ kura çekimi sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TOKİ Kilis kura çekimi sonuçları için gözler bugün gerçekleşecek çekilişe çevrildi. 550 konuttan birinin sahibi olabilmek hayaliyle başvurularını yapan vatandaşlar heyecanla gözünü "17 Kasım 2022 Kilis TOKİ kura çekimi canlı yayın ile sonuçlar açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nihai isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır?" sorularının yanıtına çevirdi. Kuralar her zaman olduğu gibi noter huzurunda ve canlı yayında şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Peki, TOKİ Kilis kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı ve canlı kura izleme ekranı!