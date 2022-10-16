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Giriş Tarihi: 16.10.2022 08:02 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 08:02

TOKİ arsa, konut ve işyeri kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Başkanı'ndan flaş kura çekimi açıklaması!

TOKİ konut, arsa ve işyeri için başvurular tüm hızıyla devam ederken kura çekimi tarihi de merakla bekleniyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı ve uzun vadeli seçenekleriyle konut, arsa veya işyeri sahibi olabilmek adına başvuru sonuçlarını öğrenecekleri tarih için geri sayımda. Bu noktada ise "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. E-Devlet üzerinden alınan başvuruların sona ermesine kısa bir süre kala Ömer Bulut'tan flaş bir açıklama geldi. Peki, TOKİ konut, arsa ve işyeri kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

TOKİ arsa, konut ve işyeri kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Başkanı’ndan flaş kura çekimi açıklaması!

TOKİ kura sonuçları merakla bekleniyor. Vatandaşlar ev sahibi olmaya hak kazanıp kazanmayacaklarını merak ederken bu kapsamda "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyordu. Beklenen açıklama kurum başkanı Ömer Bulut'tan geldi. Bulut, kura çekilişinin dijital ortamda gerçekleşeceğini belirterek Kasım ayını işaret etti. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte tüm bu detaylar.

TOKİ arsa, konut ve işyeri kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Başkanı’ndan flaş kura çekimi açıklaması!

SON DAKİKA: TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

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TOKİ arsa, konut ve işyeri kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Başkanı’ndan flaş kura çekimi açıklaması!

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

TOKİ arsa, konut ve işyeri kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Başkanı’ndan flaş kura çekimi açıklaması!

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ arsa, konut ve işyeri kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Başkanı’ndan flaş kura çekimi açıklaması!

KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

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