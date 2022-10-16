Haberler Yaşam TOKİ arsa, konut ve işyeri kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Başkanı'ndan flaş kura çekimi açıklaması!

Giriş Tarihi: 16.10.2022 08:02 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 08:02

TOKİ arsa, konut ve işyeri kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Başkanı'ndan flaş kura çekimi açıklaması!

TOKİ konut, arsa ve işyeri için başvurular tüm hızıyla devam ederken kura çekimi tarihi de merakla bekleniyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı ve uzun vadeli seçenekleriyle konut, arsa veya işyeri sahibi olabilmek adına başvuru sonuçlarını öğrenecekleri tarih için geri sayımda. Bu noktada ise "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. E-Devlet üzerinden alınan başvuruların sona ermesine kısa bir süre kala Ömer Bulut'tan flaş bir açıklama geldi. Peki, TOKİ konut, arsa ve işyeri kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar.