TOKİ KONYA MERKEZ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA | 15 Mart 2023 Müstakil TOKİ Konya arsa kura çekimi canlı izle!

İlk Evim arsa etabı devam ediyor. 15 Mart 2023 bugün Konya'da arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. 4 bin 400 müstakil arsa için isim listesi belirlenecek. TOKİ Konya arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Verilen aranın ardından Toplu Konut İdaresi takvimi güncellendi. Altyapılı arsa seçeneğinin sunulduğu projede başvuru yapanlar TOKİ Konya Merkez arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Konya arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…