Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ KONYA MERKEZ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA | 15 Mart 2023 Müstakil TOKİ Konya arsa kura çekimi canlı izle!
Giriş Tarihi: 15.03.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 09:57

TOKİ KONYA MERKEZ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA | 15 Mart 2023 Müstakil TOKİ Konya arsa kura çekimi canlı izle!

İlk Evim arsa etabı devam ediyor. 15 Mart 2023 bugün Konya'da arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. 4 bin 400 müstakil arsa için isim listesi belirlenecek. TOKİ Konya arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Verilen aranın ardından Toplu Konut İdaresi takvimi güncellendi. Altyapılı arsa seçeneğinin sunulduğu projede başvuru yapanlar TOKİ Konya Merkez arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Konya arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ KONYA MERKEZ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA | 15 Mart 2023 Müstakil TOKİ Konya arsa kura çekimi canlı izle!

TOKİ Konya Merkez arsa kura sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanmaya başlayacak. 13-17 Mart tarihleri arasında çekilecek İlk Evim arsa kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşıldı. 15 Mart Çarşamba bugün TOKİ Konya arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilecek. Çekiliş ardından kura sonucu sorgulama işlemleri başlayacak. Peki, müstakil TOKİ Konya arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar…

TOKİ KONYA MERKEZ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA | 15 Mart 2023 Müstakil TOKİ Konya arsa kura çekimi canlı izle!

TOKİ KONYA MÜSTAKİL ARSA ÇEKİLİŞİ BUGÜN!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sebebiyle ertelenen TOKİ takvimi devam ediyor. İlk Evim, İlk Evim arsa ve İlk İş Yerim kuraları çekilmeye başladı.

15 Mart Bugün Konya Merkez arsa çekilişi gerçekleşiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ KONYA MERKEZ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA | 15 Mart 2023 Müstakil TOKİ Konya arsa kura çekimi canlı izle!

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ KONYA MERKEZ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA | 15 Mart 2023 Müstakil TOKİ Konya arsa kura çekimi canlı izle!

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

13-17 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile 23 ilde 21 bin 120 müstakil ve müşterek arsanın hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. İşte, kurası çekilecek o iller:

15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400

16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110

16 Mart 2023: Kars Merkez 330

16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330

16 Mart 2023: Karabük Merkez 220

16 Mart 2023: Trabzon müşterek arsa 495

16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275

16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770

16 Mart 2023: Uşak Merkez 330

TOKİ KONYA MERKEZ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA | 15 Mart 2023 Müstakil TOKİ Konya arsa kura çekimi canlı izle!

17 Mart 2023: Karaman Merkez 880

17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55

17 Mart 2023: Denizli Merkez 550

17 Mart 2023: Batman Merkez 550

17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300

SON DAKİKA