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Haberler Yaşam TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama 2022: TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı ile Konya TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 15:09

TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama 2022: TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı ile Konya TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

İl il yapılan TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. 7 bin 655 konutun sahibini bulacağı Konya TOKİ kura çekilişi tarihleri netleşti. Akabinde Konya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Konya'da ikamet eden vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı ve araştırmalarına başladı. Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük Konya TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi araştırılıyor. Peki, TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Konya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama 2022: TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı ile Konya TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Konya ilinde 7 bin 655 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Bu kapsamda TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Belirlenen takvim doğrultusunda Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi gündemdeki yerini aldı. Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ile sorgulanıyor. Peki, TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi!

TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama 2022: TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı ile Konya TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama 2022: TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı ile Konya TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, 1-7 Aralık 2022 haftası için güncellendi.

Belirtilen tarihler arasında yapılacak çekilişler ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde bulunan 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 23 ilçede toplamda 7 bin 655 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Konya kura çekilişi 2-7 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2 Aralık 2022 Cuma günü saat 10.00'da başlayacak kuralar, Konya BŞB. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda çekilecek.

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TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama 2022: TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı ile Konya TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ KONYA KONUTLARI NEREDE?

Toplam 23 il için TOKİ Konya kura çekilişi 2 Aralık Cuma günü saat 10.00'da başlayacak ve 7 Aralık tarihine kadar devam edecek. İşte, TOKİ Konya evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

KONYA MERKEZ 2891 SOSYAL KONUT 02.12.2022

KONYA AKŞEHİR 350 SOSYAL KONUT 04.12.2022

KONYA BEYŞEHİR 300 SOSYAL KONUT 04.12.2022

KONYA EREĞLİ 350 SOSYAL KONUT 04.12.2022

KONYA KARAPINAR 200 SOSYAL KONUT PROJESİ 04.12.2022

TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama 2022: TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı ile Konya TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

KONYA BOZKIR 3. ETAP 142 SOSYAL KONUT 05.12.2022

KONYA ÇUMRA 200 SOSYAL KONUT 05.12.2022

KONYA ILGIN 275 SOSYAL KONUT 05.12.2022

KONYA KADINHANI 6. VE 7. ETAPLAR 373 SOSYAL KONUT 05.12.2022

KONYA SARAYÖNÜ 4. ETAP 127 SOSYAL KONUT 05.12.2022

KONYA SEYDİŞEHİR 496 SOSYAL KONUT 05.12.2022

KONYA CİHANBEYLİ 2. ETAP 198 SOSYAL KONUT 06.12.2022

KONYA HADİM 3. ETAP 189 SOSYAL KONUT 06.12.2022

KONYA HÜYÜK 5. ETAP AKDAĞ MAHALLESİ 141 SOSYAL KONUT 06.12.2022

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