TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı 2022: Konya TOKİ kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

İl il yapılan TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. 7 bin 655 konutun sahibini bulacağı Konya TOKİ kura çekilişi tarihleri netleşti. Akabinde Konya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Konya'da ikamet eden vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı ve araştırmalarına başladı. Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük Konya TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi araştırılıyor. Peki, TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Konya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…