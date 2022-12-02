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Haberler Yaşam TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı || 2022 Konya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 02.12.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 06:57

TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı || 2022 Konya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden öğrenilir?

250 bin sosyal konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. 2 Aralık 2022 Cuma günü (bugün) TOKİ Konya kuraları başlıyor. Toplamda 7 bin 655 konut Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ilçeleri için yapılacak TOKİ Konya kura çekimi ile sahiplerini bulacak. Konya TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile öğrenilebilecek. 2-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Konya TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı bugün erişime açılıyor. Peki, Konya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı || 2022 Konya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. 2-7 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Konya TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayın ile ilan edilecek. Bugün yapılacak çekiliş ile Merkez ilçesinde inşa edilecek 2 bin 891 konutun hak sahibi belirlenecek olup TOKİ Konya sosyal konut başvuru sonuçları canlı yayın ile öğrenilebilecek. TOKİ Konya kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemleri hız kazandı. Konya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı projeye başvuru yapan vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. İşte, 2022 Konya TOKİ kura çekilişi sonuçları ile başvuru sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı || 2022 Konya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ KURA ÇEKİMİ KONYA VE DÜZCE'DE GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. 2 Aralık 2022 Cuma günü (bugün) Düzce ve Konya'da çekiliş gerçekleşiyor.

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TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı || 2022 Konya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, 1-7 Aralık 2022 haftası için güncellendi.

Belirtilen tarihler arasında yapılacak çekilişler ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde bulunan 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 23 ilçede toplamda 7 bin 655 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Konya kura çekimi 2-7 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2 Aralık 2022 Cuma günü saat 10.00'da başlayacak kuralar, Konya BŞB. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda çekilecek.

TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı || 2022 Konya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden öğrenilir?

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

2 Aralık: Merkez

4 Aralık: Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar,

5 Aralık: Bozkır 3. Etap, Çumra, Ilgın, Kadınhanı 6. ve 7. Etaplar, Sarayönü, Seydişehir,

6 Aralık: Cihanbeyli 2. Etap, Hadim 3. Etap, Hüyük 5. Etap, Kulu, Yunak 3. Etap,

7 Aralık: Çeltik, Derbent 2. Etap, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük 4. Etap, Taşkent 3. Etap,

NOT: Tuzlukçu 2. Etap ve Yalıhüyük 2. Etap ilçelerinde başvuru sayısı az olduğundan hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

TOKİ Konya kura çekimi canlı izle ekranı || 2022 Konya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ KONYA KONUTLARI NEREDE?

Toplam 23 ilçe için TOKİ Konya kura çekilişi 2 Aralık Cuma günü saat 10.00'da başlayacak ve 7 Aralık tarihine kadar devam edecek. İşte, TOKİ Konya evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

KONYA MERKEZ 2891 KONUT

KONYA AKŞEHİR 350

KONYA BEYŞEHİR 300

KONYA EREĞLİ 350

KONYA KARAPINAR 200

KONYA BOZKIR 3. ETAP 142

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