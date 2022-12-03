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Haberler Yaşam TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı | 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 03.12.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 14:18

TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı | 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ Konya kura çekimi 2 Aralık 2022'de başladı ve 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi Merkez ilçesi için belli olurken, 4 Aralık tarihinde Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar ilçelerinin kurası çekilecek. Bu sebeple, TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyorlar. Tuzlukçu 2. etap ve Yalıhüyük 2. etap TOKİ Konya kura çekilişi, katılım azlığı sebebiyle yapılmayacak. TOKİ Konya isim listesi dün için belli olmuş durumda. 2+1 ve 3+1 evler sahibini TOKİ Konya kura çekimi ile belli oluyor. Peki, Konya TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı | 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ Konya kura çekimi 7 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. 2 Aralık Cuma günü başlayan TOKİ kuraları, Merkez ilçesi için çekildi. 2+1 ve 3+1 toplam 7 bin 655 sosyal konut hak sahibini bulacak. Bu sebeple TOKİ Konya kura çekimi ne zaman sorusu yanıt arıyor. Bunun yanında, dünkü kuradan sonra TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açılmıştı. İşte TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi ve diğer detaylar

TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı | 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ KONYA'DA DEVAM EDECEK

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı | 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. 4 Aralık 2022 Pazar günü (yarın) Konya'da çekiliş devam edecek.

KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı | 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, 1-7 Aralık 2022 haftası için güncellendi.

Belirtilen tarihler arasında yapılacak çekilişler ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde bulunan 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı | 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 23 ilçede toplamda 7 bin 655 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Konya kura çekimi 2-7 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2 Aralık 2022 Cuma günü saat 10.00'da başlayan kuralar, Konya BŞB. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda çekiliyor.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

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