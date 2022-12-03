Haberler Yaşam TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı | 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 03.12.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 14:18

TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı | 2022 TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ Konya kura çekimi 2 Aralık 2022'de başladı ve 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi Merkez ilçesi için belli olurken, 4 Aralık tarihinde Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar ilçelerinin kurası çekilecek. Bu sebeple, TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyorlar. Tuzlukçu 2. etap ve Yalıhüyük 2. etap TOKİ Konya kura çekilişi, katılım azlığı sebebiyle yapılmayacak. TOKİ Konya isim listesi dün için belli olmuş durumda. 2+1 ve 3+1 evler sahibini TOKİ Konya kura çekimi ile belli oluyor. Peki, Konya TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…