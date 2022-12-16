TOKİ KURA ARALIK TAKVİMİ 2022 | TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman yapılacak? Sosyal konut kura sonuçları sorgulama

250 bin sosyal konut TOKİ kura çekimi tarihleri Aralık takvimi yayınlandı. 2023 Mart ayında tamamlanması planlanan TOKİ sosyal konut kura çekilişi il il yapılmaya devam ediyor. Bu noktada en çok başvurunun alındığı metropol şehirler İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar…