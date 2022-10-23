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Haberler Yaşam TOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2022? Sosyal konut TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.10.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 16:32

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2022? Sosyal konut TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura tarihleri 2022 için başvuru yapan vatandaşlar gün sayıyor. TOKİ sosyal konut atılımı kapsamında İlk Evim projesine başvuran vatandaşlar, TOKİ kura sonuçları ile müjdeli haberleri bekliyor. İstanbul, İzmir, Ankara kura çekilişi başta olmak üzere 81 ilde sosyal konut başvuru sonucu sorgulama ekranı, vaktinde açılmış olacak. TOKİ başkanı Ömer Bulut, TOKİ kura çekiliş tarihleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TOKİ kura çekilişi canlı mı yapılacak, vatandaşların en merak ettiği sorular arasında. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman 2022? TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2022? Sosyal konut TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekiliş sonuçları, kuralar çekilmeden araştırmaya başlandı. TOKİ İlk Evim başvuruları 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecekken, TOKİ Kura çekiliş tarihleri 2022 için açıklamalar TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan geldi. Peki, TOKİ kura çekilişi canlı mı olacak? TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar…

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2022? Sosyal konut TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

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TOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2022? Sosyal konut TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2022? Sosyal konut TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2022? Sosyal konut TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

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