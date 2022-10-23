Haberler Yaşam TOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2022? Sosyal konut TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 23.10.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 16:32

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2022? Sosyal konut TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura tarihleri 2022 için başvuru yapan vatandaşlar gün sayıyor. TOKİ sosyal konut atılımı kapsamında İlk Evim projesine başvuran vatandaşlar, TOKİ kura sonuçları ile müjdeli haberleri bekliyor. İstanbul, İzmir, Ankara kura çekilişi başta olmak üzere 81 ilde sosyal konut başvuru sonucu sorgulama ekranı, vaktinde açılmış olacak. TOKİ başkanı Ömer Bulut, TOKİ kura çekiliş tarihleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TOKİ kura çekilişi canlı mı yapılacak, vatandaşların en merak ettiği sorular arasında. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman 2022? TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…